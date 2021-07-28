***FADE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.07.2021 12:49
***FADE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FADE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952233
BIST
12:491.366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 6,42
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.366
En Düşük
1.359
12:498,5590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 8,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5735
En Düşük
8,5431
12:4910,1325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0103
|Açılış
|: 10,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1430
En Düşük
10,0950
12:49495,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,10
|Açılış
|: 495,25
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
494,56
BIST En Aktif Hisseler12:49
|EDATA
|12,44
|24.157.502
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.733.620
|% 9,96
|
|KARYE
|10,75
|76.267.830
|% 9,92
|
|DIRIT
|3,88
|70.705
|% 7,48
|
|RALYH
|4,15
|6.549.852
|% 6,68
|
|YAYLA
|4,82
|72.241.226
|% -9,91
|
|AVHOL
|5,55
|10.566.335
|% -3,81
|
|ORMA
|25,50
|10.328
|% -3,77
|
|UFUK
|13,90
|695
|% -2,80
|
|IZFAS
|5,49
|3.290.827
|% -2,66
|
|GARAN
|8,24
|291.473.543
|% 0,49
|
|THYAO
|12,52
|257.107.531
|% -0,24
|
|KRDMD
|7,52
|251.042.269
|% 0,40
|
|EREGL
|18,58
|228.824.691
|% 0,54
|
|PETKM
|5,56
|218.938.472
|% -0,36
|
|YKBNK
|2,29
|160.637.308
|% 0,88
|
|DOHOL
|2,55
|103.062.291
|% 0,00
|
|KARSN
|4,00
|161.179.374
|% 1,27
|
|PETKM
|5,56
|218.938.472
|% -0,36
|
|GARAN
|8,24
|291.473.543
|% 0,49
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5566
|8,5590
|% 0,00
|
|Euro
|10,1025
|10,1325
|% 0,10
|
|Sterlin
|11,8424
|11,9018
|% -0,02
|
|Frank
|9,3242
|9,3804
|% 0,03
|
|Riyal
|2,2748
|2,2862
|% -0,02
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|0,16
|
|Altın Gr.
|495
|496
|0,40
|
|Cumhuriyet
|3.288
|3.338
|-5,00
|
|Tam
|3.271
|3.354
|-4,30
|
|Yarım
|1.581
|1.622
|-2,08
|
|Çeyrek
|793
|811
|-1,04
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,82
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,83
|6,83
|0,03
|
|B. Petrol
|74,11
|74,11
|0,59
|