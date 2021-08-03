***FADE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.08.2021 12:21
***FADE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FADE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954344
BIST
13:391.407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,90
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.407
En Düşük
1.394
13:398,3322
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0157
|Açılış
|: 8,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
8,3816
En Düşük
8,2921
13:399,9337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0106
|Açılış
|: 9,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
9,9683
En Düşük
9,8542
13:39484,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,29
|Açılış
|: 484,44
|
|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
487,52
En Düşük
482,54
BIST En Aktif Hisseler13:39
|IDGYO
|3,63
|11.584.332
|% 10,00
|
|KTSKR
|26,64
|35.890.416
|% 9,99
|
|ORMA
|31,48
|394.011
|% 9,99
|
|DAGHL
|17,58
|33.107.172
|% 9,94
|
|AGYO
|3,21
|34.016.307
|% 9,93
|
|FADE
|12,51
|24.597.803
|% -10,00
|
|SNKRN
|22,88
|292.685
|% -9,99
|
|METUR
|5,53
|164.216.808
|% -9,93
|
|BMSCH
|8,26
|119.628.977
|% -8,73
|
|BAYRK
|9,30
|27.617.821
|% -7,09
|
|GARAN
|8,74
|886.378.641
|% 2,22
|
|EREGL
|19,91
|593.020.827
|% 1,07
|
|SISE
|7,76
|525.405.629
|% 0,52
|
|THYAO
|12,76
|367.916.064
|% -0,85
|
|ASELS
|16,02
|354.680.159
|% -0,12
|
|YKBNK
|2,44
|323.990.380
|% 0,83
|
|GARAN
|8,74
|886.378.641
|% 2,22
|
|KARSN
|4,09
|338.146.513
|% -0,73
|
|ODAS
|1,31
|105.079.452
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,00
|80.068.277
|% 3,09
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3302
|8,3322
|% -0,19
|
|Euro
|9,8828
|9,9337
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,5562
|11,6141
|% -0,01
|
|Frank
|9,1781
|9,2334
|% -0,07
|
|Riyal
|2,2124
|2,2235
|% -0,30
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|-3,48
|
|Altın Gr.
|484
|485
|-2,21
|
|Cumhuriyet
|3.213
|3.262
|-10,00
|
|Tam
|3.198
|3.278
|-13,25
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|-6,41
|
|Çeyrek
|775
|793
|-3,20
|
|Gümüş.Ons
|25,44
|25,48
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|-0,00
|
|B. Petrol
|73,25
|73,25
|0,36
|