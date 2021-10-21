***FADE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.10.2021 10:18
***FADE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FADE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971643
BIST
11:461.432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,24
|Açılış
|: 1.433
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.436
En Düşük
1.429
11:469,2759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0641
|Açılış
|: 9,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,2826
En Düşük
9,1938
11:4610,8208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0706
|Açılış
|: 10,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
10,8351
En Düşük
10,7257
11:46532,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 4,30
|Açılış
|: 532,14
|
|Önceki Kapanış
|: 527,79
|
532,28
En Düşük
526,87
BIST En Aktif Hisseler11:46
|HLGYO
|2,62
|36.346.707
|% 9,62
|
|OLMK
|7,57
|5.770.404
|% 7,53
|
|ZRGYO
|1,70
|70.666.349
|% 6,92
|
|VKGYO
|1,60
|103.704.583
|% 6,67
|
|OYLUM
|7,76
|3.302.337
|% 6,30
|
|FADE
|8,60
|151.624.661
|% -9,95
|
|KERVN
|0,72
|358.545
|% -8,86
|
|GARFA
|14,01
|1.895.349
|% -5,97
|
|YEOTK
|62,45
|57.627.862
|% -5,81
|
|ERSU
|4,79
|36.608.212
|% -5,52
|
|GARAN
|9,04
|651.573.899
|% -0,77
|
|THYAO
|13,77
|500.869.187
|% -0,22
|
|SASA
|27,66
|489.369.150
|% 1,69
|
|FROTO
|181,80
|439.105.718
|% 2,83
|
|EKGYO
|1,92
|265.838.508
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,92
|265.838.508
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,47
|213.629.720
|% 0,41
|
|GARAN
|9,04
|651.573.899
|% -0,77
|
|VKGYO
|1,60
|103.704.583
|% 6,67
|
|ZRGYO
|1,70
|70.666.349
|% 6,92
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2743
|9,2759
|% 0,70
|
|Euro
|10,8132
|10,8208
|% 0,66
|
|Sterlin
|12,7528
|12,8168
|% 0,45
|
|Frank
|10,0362
|10,0966
|% 0,53
|
|Riyal
|2,4626
|2,4750
|% 0,58
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|3,71
|
|Altın Gr.
|532
|532
|4,35
|
|Cumhuriyet
|3.501
|3.554
|-23,00
|
|Tam
|3.483
|3.571
|-26,32
|
|Yarım
|1.684
|1.727
|-12,73
|
|Çeyrek
|844
|864
|-6,37
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,27
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,23
|0,03
|
|B. Petrol
|85,03
|85,03
|-0,79
|