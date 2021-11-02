***FADE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.11.2021 14:17
***FADE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FADE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973945
BIST
15:401.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,50
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.528
15:409,5369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,5631
En Düşük
9,4675
15:4011,0693
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0053
|Açılış
|: 11,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1023
En Düşük
10,9907
15:40548,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,28
|Açılış
|: 548,56
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
551,97
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler15:40
|VANGD
|6,49
|31.041.790
|% 10,00
|
|ERBOS
|122,80
|130.143.923
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,77
|143.981.008
|% 9,91
|
|KZBGY
|34,22
|112.254.909
|% 8,22
|
|SAYAS
|23,72
|38.029.324
|% 8,11
|
|KRGYO
|6,66
|49.383.498
|% -10,00
|
|NUGYO
|12,64
|41.639.422
|% -9,97
|
|BIOEN
|22,24
|292.039.120
|% -9,96
|
|KARYE
|21,88
|103.329.510
|% -9,96
|
|AKFGY
|5,55
|29.243.016
|% -8,87
|
|GARAN
|10,15
|2.480.124.662
|% 0,20
|
|TSPOR
|5,52
|1.135.321.741
|% -7,38
|
|THYAO
|15,37
|969.372.299
|% 0,59
|
|YKBNK
|2,82
|723.807.791
|% 0,71
|
|AKBNK
|6,05
|660.512.951
|% 1,68
|
|YKBNK
|2,82
|723.807.791
|% 0,71
|
|GARAN
|10,15
|2.480.124.662
|% 0,20
|
|TSPOR
|5,52
|1.135.321.741
|% -7,38
|
|AKBNK
|6,05
|660.512.951
|% 1,68
|
|GSRAY
|4,09
|430.710.741
|% 3,02
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5331
|9,5369
|% 0,01
|
|Euro
|11,0646
|11,0693
|% -0,05
|
|Sterlin
|12,9787
|13,0438
|% -0,11
|
|Frank
|10,4009
|10,4636
|% -0,43
|
|Riyal
|2,5343
|2,5470
|% -0,02
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-2,90
|
|Altın Gr.
|549
|549
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|3.632
|3.687
|12,00
|
|Tam
|3.615
|3.705
|12,31
|
|Yarım
|1.747
|1.792
|5,95
|
|Çeyrek
|876
|896
|2,97
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,81
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|-0,07
|
|B. Petrol
|84,34
|84,34
|-0,37
|