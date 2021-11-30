***FADE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.11.2021 17:52
***FADE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FADE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980314
BIST
17:441.811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,34
|Açılış
|: 1.808
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809
|
1.819
En Düşük
1.797
17:4413,1049
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 0,2886
|Açılış
|: 13,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,7100
|
13,1948
En Düşük
12,6998
17:4414,9250
En Yüksek
|Değişim
|: 3,15%
|| 0,4561
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3100
|
14,9916
En Düşük
14,2915
17:44755,44
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 20,44
|Açılış
|: 755,44
|
|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
761,61
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler17:44
|AKFGY
|5,83
|34.146.065
|% 10,00
|
|SONME
|31,02
|3.825.504
|% 10,00
|
|ISATR
|257.597,00
|257.597
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.350,00
|716.550
|% 10,00
|
|YAPRK
|34,56
|12.628.987
|% 9,99
|
|YONGA
|22,54
|920.555
|% -9,98
|
|PRKAB
|64,10
|27.119.492
|% -9,97
|
|DOBUR
|235,80
|538.567
|% -9,97
|
|FENER
|31,02
|190.434.562
|% -9,93
|
|MEPET
|2,45
|28.224.836
|% -9,93
|
|ASELS
|21,36
|3.168.566.849
|% -6,07
|
|GARAN
|11,48
|2.514.294.316
|% 0,70
|
|KOZAL
|129,20
|2.181.047.964
|% 7,13
|
|THYAO
|17,23
|1.787.533.419
|% -0,52
|
|SASA
|42,88
|1.434.104.744
|% -0,19
|
|YKBNK
|3,18
|1.095.321.636
|% 0,32
|
|GARAN
|11,48
|2.514.294.316
|% 0,70
|
|AKBNK
|6,57
|1.244.844.620
|% -0,45
|
|EKGYO
|2,25
|357.234.242
|% -0,44
|
|ASELS
|21,36
|3.168.566.849
|% -6,07
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,0984
|13,1049
|% 2,25
|
|Euro
|14,9039
|14,9250
|% 3,15
|
|Sterlin
|17,4164
|17,5038
|% 2,48
|
|Frank
|14,2191
|14,3047
|% 2,90
|
|Riyal
|3,4776
|3,4950
|% 2,12
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|18,09
|
|Altın Gr.
|756
|756
|20,97
|
|Cumhuriyet
|4.986
|5.061
|156,00
|
|Tam
|4.962
|5.088
|155,88
|
|Yarım
|2.398
|2.461
|75,41
|
|Çeyrek
|1.203
|1.231
|37,70
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,08
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|9,65
|9,66
|0,24
|
|B. Petrol
|70,50
|70,50
|-2,72
|