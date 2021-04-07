***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
07.04.2021 12:52
***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
HSY DANIŞMANLIK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
Yoktur
Tescil Tarihi
Yoktur
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
Yoktur
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının ve faaliyet raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız dış denetimlerinin yapılması hususunda HSY DANIŞMANLIK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına ve söz konusu kararın yapılacak ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924148
BIST
14:101.404
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -16,17
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.402
14:108,1765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0483
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,2136
En Düşük
8,1173
14:109,7345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0640
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7730
En Düşük
9,6365
14:10457,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,36
|Açılış
|: 457,19
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
459,02
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler14:10
|MTRKS
|33,88
|120.545
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|31.909.987
|% 9,99
|
|MRSHL
|285,50
|3.196.317
|% 9,98
|
|NTGAZ
|13,67
|1.558.366
|% 9,98
|
|TKURU
|251,70
|2.523.205
|% 9,96
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|36.458.229
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.438.662
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,86
|13.375.773
|% -9,93
|
|SNPAM
|20,04
|125.762
|% -9,07
|
|EKGYO
|1,97
|808.167.787
|% 2,60
|
|BJKAS
|9,35
|712.215.533
|% 2,75
|
|THYAO
|12,83
|567.943.715
|% 0,55
|
|GARAN
|6,72
|564.248.160
|% -1,03
|
|KRDMD
|7,42
|536.898.273
|% 0,82
|
|EKGYO
|1,97
|808.167.787
|% 2,60
|
|YKBNK
|2,14
|240.941.687
|% -1,83
|
|IHLGM
|1,15
|102.048.438
|% 1,77
|
|GARAN
|6,72
|564.248.160
|% -1,03
|
|TSKB
|1,37
|112.353.184
|% -0,72
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1680
|8,1765
|% 0,59
|
|Euro
|9,7192
|9,7345
|% 0,66
|
|Sterlin
|11,2720
|11,3285
|% 0,53
|
|Frank
|8,7750
|8,8278
|% 0,80
|
|Riyal
|2,1758
|2,1867
|% 0,62
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|-8,11
|
|Altın Gr.
|457
|457
|1,09
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|16,00
|
|Tam
|3.009
|3.087
|11,50
|
|Yarım
|1.454
|1.493
|5,56
|
|Çeyrek
|730
|747
|2,78
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,91
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,38
|63,38
|0,64
|