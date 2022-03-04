***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
04.03.2022 18:10
***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
HSY DANIŞMANLIK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının ve faaliyet raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız dış denetimlerinin yapılması hususunda HSY DANIŞMANLIK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına ve söz konusu kararın yapılacak ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007420
BIST
18:051.991
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -32,54
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.991
18:0514,2561
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1419
|Açılış
|: 14,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
18:0515,5861
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0579
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5215
18:05896,34
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 17,17
|Açılış
|: 896,34
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
898,75
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVOD
|1,43
|22.155.285
|% 43,00
|
|INVES
|27,28
|268.734.806
|% 10,00
|
|YUNSA
|14,59
|40.900.738
|% 9,95
|
|MEDTR
|11,93
|22.668.710
|% 9,95
|
|VERUS
|51,95
|46.605.130
|% 9,92
|
|AKFGY
|3,01
|69.672.221
|% -7,38
|
|UZERB
|41,10
|323.377
|% -7,01
|
|DOCO
|1.220,40
|28.103.352
|% -6,59
|
|DAGHL
|12,95
|2.822.340
|% -5,95
|
|EDATA
|22,44
|19.862.291
|% -5,79
|
|KRDMD
|13,52
|4.558.652.067
|% -0,66
|
|EREGL
|34,00
|2.735.353.710
|% -3,79
|
|THYAO
|25,30
|2.055.720.127
|% -2,47
|
|GARAN
|11,85
|1.737.688.632
|% 0,59
|
|ASELS
|24,20
|1.564.134.683
|% 1,60
|
|ODAS
|1,46
|522.455.489
|% 9,77
|
|KRDMD
|13,52
|4.558.652.067
|% -0,66
|
|DOHOL
|2,89
|842.703.266
|% 9,06
|
|YKBNK
|3,65
|729.749.765
|% -0,27
|
|EKGYO
|2,04
|360.611.855
|% 0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2468
|14,2588
|% 1,02
|
|Euro
|15,5604
|15,6038
|% -0,26
|
|Sterlin
|18,7807
|18,8749
|% 0,05
|
|Frank
|15,4445
|15,5375
|% 0,93
|
|Riyal
|3,7876
|3,8066
|% 1,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|14,55
|
|Altın Gr.
|896
|896
|17,12
|
|Cumhuriyet
|5.917
|6.007
|107,00
|
|Tam
|5.890
|6.039
|100,41
|
|Yarım
|2.847
|2.921
|48,57
|
|Çeyrek
|1.428
|1.461
|24,29
|
|Gümüş.Ons
|25,38
|25,41
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,73
|0,29
|
|B. Petrol
|115
|115
|5,00
|
Seans Raporu
18:05
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