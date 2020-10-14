***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
14.10.2020 17:06
***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Esas sözleşmenin son hali ektedir.
Saygılarımızla,
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 08/10/2020 14/10/2020 10181
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881587
BIST
18:051.189
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 14,59
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.190
En Düşük
1.173
18:057,9089
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0102
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9591
En Düşük
7,8984
18:059,3048
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0011
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
18:05485,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 4,22
|Açılış
|: 485,88
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
487,34
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KERVN
|2,42
|6.841.091
|% 10,00
|
|TRCAS
|5,28
|128.546.661
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.676,30
|1.133.783
|% 10,00
|
|ESEN
|12,43
|1.158.725
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.400,00
|623.800
|% 10,00
|
|AVOD
|9,00
|69.686.639
|% -10,00
|
|TKURU
|361,10
|1.729.308
|% -10,00
|
|ISKUR
|405.001,00
|405.001
|% -10,00
|
|TUKAS
|11,35
|325.899.489
|% -9,99
|
|BALAT
|10,72
|8.051.634
|% -9,99
|
|PETKM
|4,85
|6.576.430.165
|% 6,83
|
|TUPRS
|83,60
|2.703.756.303
|% 4,24
|
|ODAS
|3,63
|2.112.835.145
|% 2,25
|
|ZOREN
|3,06
|1.676.602.456
|% 9,68
|
|GARAN
|7,12
|1.036.958.751
|% 0,42
|
|PETKM
|4,85
|6.576.430.165
|% 6,83
|
|ODAS
|3,63
|2.112.835.145
|% 2,25
|
|ZOREN
|3,06
|1.676.602.456
|% 9,68
|
|EKGYO
|1,90
|746.088.902
|% -0,52
|
|KRDMD
|3,71
|970.864.017
|% 2,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9043
|7,9089
|% -0,13
|
|Euro
|9,2936
|9,3048
|% -0,01
|
|Sterlin
|10,2797
|10,3313
|% 0,65
|
|Frank
|8,6354
|8,6874
|% 0,17
|
|Riyal
|2,1015
|2,1121
|% -0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|20,08
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,91
|
|Cumhuriyet
|3.216
|3.264
|31,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|25,79
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|12,48
|
|Çeyrek
|776
|794
|6,24
|
|Gümüş.Ons
|24,49
|24,53
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,07
|
|B. Petrol
|43,10
|43,10
|0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59PRKME
Yüzde 4.35 oranında artışla 5.28 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 841, 404 adet işlem
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17:57AKSUE
Yüzde 6.41 oranında artışla 13.11 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 345, 476 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 4 artarak (% 1.03 ) 1, 311
-
17:56XU100
Endeks 1, 188 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 09 üstünde . İşlem hacmi 29, 234.00 milyon TL de
-
17:56AKSUE
Yüzde 6.01 oranında artışla 13.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 343, 628 adet işlem