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***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme

26.07.2021 13:17



***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar

Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6.(Sermaye) maddesi değiştirilmiş olup, değişiklik Menemen Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 16.07.2021 tarihinde tescil edilmiş, 19.07.2021 tarih ve 10372 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Son değişiklikleri içeren yürürlükteki Şirket Ana Sözleşmesi Ek'te yer almaktadır.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 06/03/2020 10/03/2020 10033
6 08/10/2020 14/10/2020 10181
6 16/07/2021 19/07/2021 10372



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951746


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Tam 3.270 3.352 -14,94  
Yarım 1.580 1.622 -7,23  
Çeyrek 793 811 -3,61  
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