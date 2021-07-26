***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
26.07.2021 13:17
***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6.(Sermaye) maddesi değiştirilmiş olup, değişiklik Menemen Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 16.07.2021 tarihinde tescil edilmiş, 19.07.2021 tarih ve 10372 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Son değişiklikleri içeren yürürlükteki Şirket Ana Sözleşmesi Ek'te yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 06/03/2020 10/03/2020 10033
6 08/10/2020 14/10/2020 10181
6 16/07/2021 19/07/2021 10372
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951746
BIST
18:051.349
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,48
|Açılış
|: 1.356
|
|Önceki Kapanış
|: 1.352
|
1.363
En Düşük
1.346
18:058,5577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0093
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,6278
En Düşük
8,5408
18:0510,1377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0701
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0950
|
10,1777
En Düşük
10,0523
18:05495,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,36
|Açılış
|: 495,11
|
|Önceki Kapanış
|: 495,47
|
501,55
En Düşük
494,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EDIP
|5,06
|20.817.109
|% 10,00
|
|TKURU
|236,30
|4.722.866
|% 9,96
|
|RTALB
|22,74
|141.040.643
|% 9,96
|
|AGYO
|2,54
|27.516.879
|% 9,96
|
|YAYLA
|4,87
|41.906.914
|% 9,93
|
|MERIT
|17,55
|1.080.624
|% -10,00
|
|SELVA
|7,40
|53.257.988
|% -9,54
|
|TRILC
|28,60
|179.806.274
|% -8,27
|
|AYES
|17,01
|686.322
|% -8,05
|
|KSTUR
|234,70
|240.962
|% -7,96
|
|GARAN
|8,15
|1.133.724.143
|% -1,45
|
|THYAO
|12,31
|637.980.975
|% -3,30
|
|KRDMD
|7,41
|616.776.948
|% 2,07
|
|SASA
|29,68
|536.997.068
|% -0,74
|
|PETKM
|5,42
|508.531.972
|% 2,26
|
|GARAN
|8,15
|1.133.724.143
|% -1,45
|
|EKGYO
|1,81
|224.661.513
|% 1,12
|
|TSKB
|1,22
|139.486.424
|% -2,40
|
|PEKGY
|1,00
|94.668.763
|% -1,96
|
|PETKM
|5,42
|508.531.972
|% 2,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5537
|8,5577
|% 0,11
|
|Euro
|10,0852
|10,1377
|% 0,70
|
|Sterlin
|11,8016
|11,8608
|% 0,69
|
|Frank
|9,3089
|9,3650
|% 0,54
|
|Riyal
|2,2747
|2,2861
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|-2,50
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-0,35
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-8,00
|
|Tam
|3.270
|3.352
|-14,94
|
|Yarım
|1.580
|1.622
|-7,23
|
|Çeyrek
|793
|811
|-3,61
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,24
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,95
|0,02
|
|B. Petrol
|73,27
|73,27
|-0,17
|