***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirket Ana Sözleşmesi'nin 6.(Sermaye) maddesi değiştirilmiş olup, değişiklik Menemen Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 16.07.2021 tarihinde tescil edilmiş, 19.07.2021 tarih ve 10372 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Son değişiklikleri içeren yürürlükteki Şirket Ana Sözleşmesi Ek'te yer almaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No7 06/03/2020 10/03/2020 100336 08/10/2020 14/10/2020 101816 16/07/2021 19/07/2021 10372http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951746BIST