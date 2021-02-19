***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
19.02.2021 18:15
***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
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Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
31.12.2020 tarihli Faaliyet Raporumuz ekte yer almaktadır. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911114
BIST
17:591.559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 13,02
|Açılış
|: 1.552
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.567
En Düşük
1.550
17:596,9656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0012
|Açılış
|: 6,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9550
|
6,9992
En Düşük
6,9474
17:598,4515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0184
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4000
|
8,4791
En Düşük
8,4198
17:59399,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,34
|Açılış
|: 399,17
|
|Önceki Kapanış
|: 397,83
|
400,83
En Düşük
394,74
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRYAT
|499,40
|120.470.423
|% 10,00
|
|SODSN
|46,20
|3.088.378
|% 10,00
|
|BRKSN
|13,76
|77.236.038
|% 9,99
|
|VERTU
|33,90
|6.174.885
|% 9,99
|
|TKURU
|337,30
|8.122.967
|% 9,98
|
|ARTI
|6,48
|2.098.619
|% -10,00
|
|NIBAS
|27,54
|37.746.452
|% -10,00
|
|SASA
|44,82
|3.233.969.526
|% -10,00
|
|SEKUR
|37,62
|5.266.056
|% -9,96
|
|MMCAS
|7,16
|1.254.384
|% -9,94
|
|SASA
|44,82
|3.233.969.526
|% -10,00
|
|GUBRF
|79,80
|2.375.244.199
|% 4,31
|
|KOZAL
|144,90
|2.076.744.185
|% -4,73
|
|VAKBN
|4,80
|2.048.169.475
|% 9,84
|
|HALKB
|5,83
|1.762.933.590
|% 3,37
|
|VAKBN
|4,80
|2.048.169.475
|% 9,84
|
|HALKB
|5,83
|1.762.933.590
|% 3,37
|
|KARSN
|5,21
|1.424.515.884
|% 1,96
|
|PETKM
|5,19
|1.322.355.524
|% 1,57
|
|EKGYO
|2,44
|614.364.713
|% -0,81
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9607
|6,9656
|% 0,02
|
|Euro
|8,4421
|8,4515
|% 0,22
|
|Sterlin
|9,7347
|9,7835
|% 0,20
|
|Frank
|7,7494
|7,7961
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8517
|1,8609
|% -0,09
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|7,71
|
|Altın Gr.
|399
|400
|1,74
|
|Cumhuriyet
|2.657
|2.697
|5,00
|
|Tam
|2.643
|2.712
|8,10
|
|Yarım
|1.278
|1.312
|3,91
|
|Çeyrek
|641
|656
|1,96
|
|Gümüş.Ons
|27,37
|27,40
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,14
|0,09
|
|B. Petrol
|63,80
|63,80
|-0,13
|
Seans Raporu
17:59
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