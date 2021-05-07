***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
07.05.2021 18:11
***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklamalar
31.03.2021 Tarihli Faaliyet Raporumuz ekte yer almaktadır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935327
BIST
18:051.441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 13,60
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.445
En Düşük
1.423
18:058,2382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0314
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3034
En Düşük
8,2177
18:0510,0151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0101
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0439
En Düşük
9,9609
18:05485,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 3,04
|Açılış
|: 485,57
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
489,12
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYES
|22,00
|1.864.170
|% 10,00
|
|IHGZT
|1,43
|7.560.169
|% 10,00
|
|INVEO
|120,00
|220.798.756
|% 9,99
|
|TGSAS
|13,87
|5.422.685
|% 9,99
|
|YONGA
|25,84
|511.339
|% 9,96
|
|VAKFN
|15,54
|6.039.233
|% -9,97
|
|ITTFH
|1,90
|116.925.863
|% -8,65
|
|AKSA
|15,90
|104.195.058
|% -7,40
|
|MERIT
|288,20
|2.935.120
|% -6,46
|
|YGYO
|1,24
|43.140.975
|% -6,06
|
|PETKM
|6,53
|5.598.946.150
|% -5,36
|
|GARAN
|7,72
|2.333.085.647
|% 4,47
|
|KOZAL
|129,20
|1.803.407.558
|% 5,47
|
|KRDMD
|8,48
|1.312.259.574
|% 2,42
|
|TUPRS
|96,60
|936.965.139
|% 5,34
|
|PETKM
|6,53
|5.598.946.150
|% -5,36
|
|YKBNK
|2,13
|863.143.074
|% 2,40
|
|TSKB
|1,29
|504.778.232
|% 4,03
|
|GARAN
|7,72
|2.333.085.647
|% 4,47
|
|SKBNK
|1,18
|244.752.099
|% 2,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2352
|8,2379
|% -0,38
|
|Euro
|10,0098
|10,0169
|% 0,12
|
|Sterlin
|11,4774
|11,5350
|% 0,22
|
|Frank
|9,0886
|9,1433
|% 0,15
|
|Riyal
|2,1887
|2,1997
|% -0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.835
|19,61
|
|Altın Gr.
|486
|486
|3,04
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,37
|27,39
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,02
|
|B. Petrol
|67,97
|67,97
|-0,12
|