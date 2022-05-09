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***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)

09.05.2022 18:11
***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)


***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklamalar

31.03.2022 Tarihli Faaliyet Raporumuz ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027877


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BIST En Aktif Hisseler10:17
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IMASM 24,12 13.818.879 % 9,94  
EMNIS 27,22 528.993 % 9,94  
IZINV 21,16 6.442.801 % 9,92  
DENGE 2,01 11.981.956 % 8,65  
ERBOS 121,90 83.431.347 % 7,69  
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10:17 Alış Satış %  
Dolar 15,1879 15,1991 % 0,76  
Euro 16,0469 16,0670 % 0,79  
Sterlin 18,6736 18,7673 % 0,70  
Frank 15,2354 15,3272 % 0,78  
Riyal 4,0375 4,0578 % 0,70  
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10:17 Alış Satış %  
Altın Ons 1.862 1.862 7,82  
Altın Gr. 907 908 8,33  
Cumhuriyet 6.124 6.216 12,00  
Tam 6.097 6.252 16,73  
Yarım 2.947 3.024 8,09  
Çeyrek 1.478 1.512 4,05  
Gümüş.Ons 22,01 22,06 0,23  
Gümüş Gr. 10,73 10,74 0,16  
B. Petrol 105 105 -0,63  
Seans Raporu 10:17
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