***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
09.05.2022 18:11
***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
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Faaliyet Raporu
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Açıklamalar
31.03.2022 Tarihli Faaliyet Raporumuz ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027877
BIST
10:192.486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 20,30
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.487
En Düşük
2.478
10:1915,1929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1079
|Açılış
|: 15,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,2241
En Düşük
15,0772
10:1916,0677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1266
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
16,0869
En Düşük
15,9282
10:19908,84
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 9,57
|Açılış
|: 908,84
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
911,05
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler10:17
|IMASM
|24,12
|13.818.879
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|528.993
|% 9,94
|
|IZINV
|21,16
|6.442.801
|% 9,92
|
|DENGE
|2,01
|11.981.956
|% 8,65
|
|ERBOS
|121,90
|83.431.347
|% 7,69
|
|ATEKS
|43,70
|4.631.107
|% -5,86
|
|TEZOL
|17,65
|21.078.023
|% -5,72
|
|KARSN
|5,16
|118.621.720
|% -5,49
|
|GEDZA
|25,96
|7.319.888
|% -5,32
|
|SMRTG
|21,40
|27.621.754
|% -4,97
|
|EKGYO
|2,84
|431.516.174
|% 5,97
|
|EREGL
|34,20
|400.307.386
|% 2,03
|
|THYAO
|42,62
|361.809.384
|% 0,76
|
|SISE
|19,34
|287.829.143
|% 0,42
|
|KRDMD
|16,28
|261.957.281
|% -0,31
|
|EKGYO
|2,84
|431.516.174
|% 5,97
|
|DOHOL
|3,73
|123.344.933
|% 1,08
|
|YKBNK
|4,87
|123.161.327
|% 0,21
|
|MRGYO
|1,08
|26.754.270
|% 0,00
|
|KARSN
|5,16
|118.621.720
|% -5,49
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,1879
|15,1991
|% 0,76
|
|Euro
|16,0469
|16,0670
|% 0,79
|
|Sterlin
|18,6736
|18,7673
|% 0,70
|
|Frank
|15,2354
|15,3272
|% 0,78
|
|Riyal
|4,0375
|4,0578
|% 0,70
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|7,82
|
|Altın Gr.
|907
|908
|8,33
|
|Cumhuriyet
|6.124
|6.216
|12,00
|
|Tam
|6.097
|6.252
|16,73
|
|Yarım
|2.947
|3.024
|8,09
|
|Çeyrek
|1.478
|1.512
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|22,01
|22,06
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,74
|0,16
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,63
|