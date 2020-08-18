***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler55.000.000 68.766.815 -2.493 108.257 -1.862.575 1.907.998 123.918.002 145.229 124.063.231Transferler30 11.027 1.896.971 -1.907.998Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)38 789 38.840.490 38.841.279 -219 38.841.060Dönem Karı (Zararı)30 38.840.490 38.840.490 -219 38.840.271Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)38 789 789 789Dönem Sonu Bakiyeler55.000.000 68.766.815 -1.704 119.284 34.396 38.840.490 162.759.281 145.010 162.904.291Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler55.000.000 68.766.815 -40.342 119.284 34.396 34.506.633 158.386.786 149.505 158.536.291Transferler30 34.506.633 -34.506.633Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)38 2.173 -1.974.457 -1.972.285 -149.505 -2.121.790Dönem Karı (Zararı)30 -1.974.457 -1.974.458 -149.505 -2.123.963Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)38 2.173 2.173 2.173Birleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiDönem Sonu Bakiyeler55.000.000 68.766.815 -38.169 119.284 34.541.029 -1.974.457 156.414.501 156.414.501Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.416.634 1.538.204Dönem Karı (Zararı)-1.974.458 38.840.272Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.974.458 38.840.272Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler9.543.563 -34.933.934Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,14,17 445.533 462.895Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler239.234 145.223Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler34 239.234 145.223Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler65.567 149.566Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 65.567 149.566Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.934.184 -115.200Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler34 -577.433 -1.042.097Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler34 2.511.617 926.897Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler8.401.876 -44.570.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler35 8.401.876 -44.570.000Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 -1.542.831 8.993.582İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.815.948 -2.370.324Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.421.760 -234.938İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 179.124 -259.338İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -4.600.884 24.400Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-602.634 309.527İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 0 380.955İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -602.634 -71.428Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 14.440.078 2.338.268Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -3.804.864 -2.901.833Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.205.784 -2.622.635İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 59.278 -2.540.099İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -2.265.062 -82.536Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 -52.767 -17.904Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -3.019.231 164.005İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -2.881.292 279.747İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -137.939 -115.742Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 -4.625.394 -60.880İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.476.408 656.066Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 1.476.408 567.086Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29 0 88.980Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.753.157 1.536.014Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler30 -36.609 -7.950Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 700.086 10.140YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.927.182 -468.276Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14,17 -1.567.114 -468.276Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -1.567.114 -468.276Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -360.068 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.843.428 -144.668Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri47 0 2.057.116Kredilerden Nakit Girişleri47 0 2.057.116Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları3.413.215 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları3.413.215 0Ödenen Faiz-1.569.787 -2.201.784YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.332.880 925.260NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.332.880 925.260DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 388.178 445.755DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 5.721.058 1.371.015Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 5.721.058 388.178Ticari Alacaklar7 11.890.688 8.649.992İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 93.976 273.100İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 11.796.712 8.376.892Diğer Alacaklar9 1.703.880 1.097.361İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 1.703.880 1.097.361Stoklar10 26.260.518 40.700.596Peşin Ödenmiş Giderler12 4.702.009 826.744İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 4.702.009 826.744Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 453.924 0Diğer Dönen Varlıklar29 4.153.234 5.629.643ARA TOPLAM54.885.311 57.292.514TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR54.885.311 57.292.514DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 133.279.268 141.775.000Maddi Duran Varlıklar14 45.238.363 44.116.782Peşin Ödenmiş Giderler12 0 70.401İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 0 70.401TOPLAM DURAN VARLIKLAR178.517.631 185.962.183TOPLAM VARLIKLAR233.402.942 243.254.697KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 12.760.627 26.780.477İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar47 12.760.627 26.780.477Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 13.202.707 6.039.084İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 13.202.707 6.039.084Ticari Borçlar7 3.454.766 6.237.983İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 294.580 235.302İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 3.160.186 6.002.681Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 153.948 206.715Diğer Borçlar9 127.086 3.146.317İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 0 2.881.292İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 127.086 265.025Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 78.327 4.554.217İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 0 4.150.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 78.327 404.217Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 1.256.026 458.774Kısa Vadeli Karşılıklar25 43.072 76.536Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 19.667 53.131Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 23.405 23.405ARA TOPLAM31.076.559 47.500.103TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER31.076.559 47.500.103UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar47 19.688.233 9.418.791İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 19.688.233 9.418.791Diğer Borçlar9 29.426 25.542İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 29.426 25.542Uzun Vadeli Karşılıklar25 384.226 323.976Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 384.226 323.976Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 25.809.997 27.449.994TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER45.911.882 37.218.303TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER76.988.441 84.718.406ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar156.414.501 158.386.786Ödenmiş Sermaye30 55.000.000 55.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 68.728.646 68.726.473Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 68.728.646 68.726.473Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 68.766.815 68.766.815Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -38.169 -40.342Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 119.284 119.284Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 34.541.029 34.396Net Dönem Karı veya Zararı41 -1.974.458 34.506.633Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 149.505TOPLAM ÖZKAYNAKLAR156.414.501 158.536.291TOPLAM KAYNAKLAR233.402.942 243.254.697Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 31.823.351 29.854.012 11.353.781 17.364.203Satışların Maliyeti31 -19.626.857 -20.725.333 -5.613.552 -12.819.580TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)12.196.494 9.128.679 5.740.229 4.544.623BRÜT KAR (ZARAR)12.196.494 9.128.679 5.740.229 4.544.623Genel Yönetim Giderleri28,33 -2.348.681 -1.229.947 -980.729 -518.287Pazarlama Giderleri28,33 -680.715 -586.679 -322.881 -256.914Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 2.041.700 2.081.690 462.024 1.018.773Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -1.320.459 -1.636.949 450.232 151.702ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.888.339 7.756.794 5.348.875 4.939.897Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 339.972 44.476.232 148.366 44.436.272Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 -8.855.800 0 0 0TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri35 27.468 57.214 0 -43.699FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.399.979 52.290.240 5.497.241 49.332.470Finansman Gelirleri37 121.459 22.857 78.387 12.229Finansman Giderleri37 -3.836.762 -3.770.246 -1.875.932 -2.060.388SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.315.324 48.542.851 3.699.696 47.284.311Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri340.866 -9.702.579 -819.117 -9.507.610Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -1.360.271 -709.983 -653.189 -469.273Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 1.701.137 -8.992.596 -165.928 -9.038.337SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.974.458 38.840.272 2.880.579 37.776.701DÖNEM KARI (ZARARI)-1.974.458 38.840.272 2.880.579 37.776.701Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar41 0 -218 0 -287.562Ana Ortaklık Payları41 -1.974.458 38.840.490 2.880.579 38.064.263Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 -0,04000000 0,71000000 0,05000000 0,69000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 -0,04000000 0,71000000 0,05000000 0,69000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2.173 789 0 789Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)38 2.716 986 0 986Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler38 -543 -197 0 -197Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi38 -543 -197 0 -197Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarYabancı Para Çevrim FarklarıYabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.173 789 0 789TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.972.285 38.841.061 2.880.579 37.777.490Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 -218 0 -287.562Ana Ortaklık Payları-1.972.285 38.841.279 2.880.579 38.065.052http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869721BIST