***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler55.000.000 68.766.815 -2.493 108.257 -1.862.575 1.907.998 123.918.002 145.229 124.063.231Transferler30 11.027 1.896.971 -1.907.998Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 496 36.037.736 36.038.232 11.036 36.049.268Dönem Karı (Zararı)30 36.037.736 36.037.736 11.036 36.048.772Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)30 496 496 496Dönem Sonu Bakiyeler55.000.000 68.766.815 -1.997 119.284 34.396 36.037.736 159.956.234 156.265 160.112.499Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler55.000.000 68.766.815 -40.342 119.284 34.396 34.503.633 158.386.786 149.505 158.536.291Transferler30 -34.506.633 -34.506.633Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 2.173 913.103 913.106 913.106Dönem Karı (Zararı)30 910.933 910.933 -149.505 761.428Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)30 2.173 2.173 2.173Sermaye Arttırımı30 15.500.000 15.500.000 15.500.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)30 26.038.750 26.038.750 26.038.750Dönem Sonu Bakiyeler70.500.000 26.038.750 68.766.815 -38.169 119.284 34.541.029 910.933 200.838.642 200.838.642Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.142.940 3.544.721Dönem Karı (Zararı)910.933 36.048.773Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)30 910.933 36.048.773Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler11.618.897 -25.687.815Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 706.704 698.602Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7 -223.437 5.178.839Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -223.437 -151.827Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler18 0 5.330.666Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler25 265.504 167.983Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 265.504 167.983Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler34,37 3.372.399 2.839.843Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler37 0 -904.652Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler37 3.118.466 3.744.495Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri34 818.996 0Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34 -565.063 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 598.699Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler35 8.855.800 -44.429.995Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler35 8.855.800 -44.429.995Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 -1.154.449 9.258.214Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler14 -203.624 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler14 -203.624 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-14.963.805 -6.866.263Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -7.437.891 -3.384.130İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 838.163 -259.338İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -8.276.054 -3.124.792Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -669.012 227.691İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -20.220 380.955İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -648.792 -153.264Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -1.626.477 -3.366.320Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -194.379 -2.536.678Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 973.907 343.573İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 52.128 -181.755İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 921.779 525.328Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 -2.672 -29.230Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -2.953.400 806.293İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -2.881.292 917.845İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -72.108 -111.552Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 -4.114.203 95.263İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler29 1.060.322 977.275Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 1.060.322 828.991Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29 0 148.284Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.433.975 3.494.695Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler25 -37.931 -11.238Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 1.328.966 61.264YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.537.833 -762.226Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları-149.505 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 579.742 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 579.742 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -3.190.041 -622.221Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -3.190.041 -622.221Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -778.029 -140.005FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI19.591.142 -2.097.461Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri30 43.725.000 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri30 43.725.000 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri47 23.085.471 412.242Kredilerden Nakit Girişleri47 23.085.471 412.242Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -41.914.613 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -41.914.613 0Ödenen Faiz37 -3.118.466 -2.509.703Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)30 -2.186.250 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.910.369 685.034NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.910.369 685.034DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ388.178 445.755DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ15.298.547 1.130.789Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 15.298.547 388.178Ticari Alacaklar7 16.876.383 8.649.992İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 273.100İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 16.876.383 8.376.892Diğer Alacaklar8 1.766.373 1.097.361İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 20.220 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.746.153 1.097.361Stoklar9 42.327.073 40.700.596Peşin Ödenmiş Giderler11 1.091.524 826.744İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 1.091.524 826.744Diğer Dönen Varlıklar29 4.569.321 5.629.643ARA TOPLAM81.929.221 57.292.514TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR81.929.221 57.292.514DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 133.697.229 141.775.000Maddi Duran Varlıklar14 46.224.001 44.116.782Peşin Ödenmiş Giderler11 0 70.401İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 0 70.401TOPLAM DURAN VARLIKLAR179.921.230 185.962.183TOPLAM VARLIKLAR261.850.451 243.254.697KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 4.665.864 26.780.477İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar47 4.665.864 26.780.477Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 7.928.451 6.039.084İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 7.928.451 6.039.084Ticari Borçlar7 8.030.886 6.237.983İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 287.430 235.302İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 7.743.456 6.002.681Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 204.043 206.715Diğer Borçlar8 184.885 3.146.317İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 0 2.881.292İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 184.885 265.025Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 440.014 4.554.217İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 0 4.150.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 440.014 404.217Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 1.787.740 458.774Kısa Vadeli Karşılıklar25 36.253 76.536Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 12.848 53.131Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 23.405 23.405ARA TOPLAM23.278.136 47.500.103TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.278.136 47.500.103UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar47 10.814.895 9.418.791İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 10.814.895 9.418.791Diğer Borçlar8 33.574 25.542İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 33.574 25.542Uzun Vadeli Karşılıklar25 589.659 323.976Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 589.659 323.976Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 26.295.545 27.449.994TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER37.733.673 37.218.303TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER61.011.809 84.718.406ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar200.838.642 158.386.786Ödenmiş Sermaye30 70.500.000 55.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 26.038.750 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)68.728.646 68.726.473Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)68.728.646 68.726.473Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 68.766.815 68.766.815Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -38.169 -40.342Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 119.284 119.284Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 34.541.029 34.396Net Dönem Karı veya Zararı30 910.933 34.506.633Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 149.505TOPLAM ÖZKAYNAKLAR200.838.642 158.536.291TOPLAM KAYNAKLAR261.850.451 243.254.697Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 45.012.773 42.964.659 13.189.422 13.110.647Satışların Maliyeti31 -24.954.893 -30.315.043 -5.328.036 -9.589.710TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)20.057.880 12.649.616 7.861.386 3.520.937BRÜT KAR (ZARAR)20.057.880 12.649.616 7.861.386 3.520.937Genel Yönetim Giderleri28 -3.453.411 -1.696.898 -1.104.730 -466.951Pazarlama Giderleri28 -1.666.146 -868.777 -985.431 -282.098Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 3.007.153 2.292.075 965.453 210.385Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -1.127.048 -1.568.217 193.411 68.732ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)16.818.428 10.807.799 6.930.089 3.051.005Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 395.230 44.510.399 55.258 34.167Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 -8.855.800 -5.330.666 0 -5.330.666TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri35 -64.739 16.845 -92.207 -40.369FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.293.119 50.004.377 6.893.140 -2.285.863Finansman Gelirleri37 500.195 835.308 378.736 812.451Finansman Giderleri37 -6.113.646 -4.308.577 -2.276.884 -538.331SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.679.668 46.531.108 4.994.992 -2.011.743Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.768.735 -10.482.335 -2.109.601 -779.756Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -2.984.324 -1.224.742 -1.624.053 -514.759Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 1.215.589 -9.257.593 -485.548 -264.997SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)910.933 36.048.773 2.885.391 -2.791.499DÖNEM KARI (ZARARI)910.933 36.048.773 2.885.391 -2.791.499Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar41 0 11.037 0 11.255Ana Ortaklık Payları41 910.933 36.037.736 2.885.391 -2.802.754Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazan. (Zarar) 41 0,01000000 0,66000000 0,04000000 -0,05000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar38 0 495 -2.173 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)38 0 619 -2.716 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -124 543 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi38 0 -124 543 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 495 -2.173 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)910.933 36.049.268 2.883.218 -2.791.499Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 11.037 0 11.255Ana Ortaklık Payları910.933 36.038.231 2.883.218 -2.802.754http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886884BIST