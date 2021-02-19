***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler55.000.000 68.766.815 -2.493 108.257 -1.862.575 1.907.998 123.918.002 145.229 124.063.231Transferler30 11.027 1.896.971 -1.907.998Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 -37.849 34.506.633 34.468.784 4.276 34.473.060Dönem Karı (Zararı)30 34.506.633 34.506.633 4.276 34.510.909Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)30 -37.849 -37.849 -37.849Dönem Sonu Bakiyeler55.000.000 68.766.815 -40.342 119.284 34.396 34.506.633 158.386.786 149.505 158.536.291Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler55.000.000 68.766.815 -40.342 119.284 34.396 34.506.633 158.386.786 149.505 158.536.291Transferler30 234.791 34.271.842 -34.506.633 -149.505 -149.505Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 11.271 14.733.120 14.744.391 14.744.391Dönem Karı (Zararı)30 14.733.120 14.733.120 14.733.120Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)30 11.271 11.271 11.271Sermaye Arttırımı30 15.500.000 15.500.000 15.500.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)30 25.530.586 25.530.586 25.530.586Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması30 2.173 2.173 2.173Dönem Sonu Bakiyeler70.500.000 25.530.586 68.766.815 -26.898 354.075 34.306.238 14.733.120 214.163.936 214.163.936Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-14.466.292 1.979.781Dönem Karı (Zararı)14.733.120 34.510.910Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)30 14.733.120 34.510.910Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.468.577 -20.107.304Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 981.552 929.088Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7 201.200 5.837.432Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 201.200 506.766Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler18 0 5.330.666Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler25 293.303 113.802Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 180.702 111.602Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 112.601 2.200Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler34 3.684.559 3.368.519Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler37 0 -983.927Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler37 3.221.443 4.352.446Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri34 993.891 0Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34 -530.775 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler35 -4.391.922 -40.104.195Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler35 -4.405.196 -40.104.195Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler35 233.547 0Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler11 -220.273 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 903.509 9.849.407Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler14 -203.624 -101.357Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler14 -203.624 -101.357İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-30.818.945 -11.179.739Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)47 -6.015.000 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -10.841.670 1.966.909İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 270.678 -273.100İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -11.112.348 2.240.009Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -802.771 90.497İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 0 380.955İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -802.771 -290.458Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -3.573.599 -16.400.028Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 162.896 208.056Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -2.992.786 -3.525.564İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -235.302 -3.308.894İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -2.757.484 -216.670Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 -23.628 -46.598Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -2.861.229 2.924.611İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -2.881.292 2.881.292İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 20.063 43.319Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 -4.316.469 4.257.076İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler29 445.311 -654.698Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 445.311 -654.698Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-14.617.248 3.223.867Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler25 -37.931 -11.239Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 188.887 -1.232.847YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.787.090 -2.619.496Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri30 -149.505 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 579.741 419.084Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 579.741 419.084Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -4.436.770 -2.697.775Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -4.436.770 -2.697.775Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -819.804 -340.805Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -1.960.752 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI21.540.166 582.138Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri30 43.725.000 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri30 43.725.000 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri47 28.774.738 4.085.667Kredilerden Nakit Girişleri47 28.774.738 4.085.667Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -45.043.715 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -45.043.715 0Ödenen Faiz37 -3.221.443 -3.503.529Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)30 -2.694.414 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)286.784 -57.577NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)286.784 -57.577DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ388.178 445.755DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ674.962 388.178Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 674.962 388.178Finansal Yatırımlar47 5.781.453 0Ticari Alacaklar7 18.279.947 8.649.992İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 2.422 273.100İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 18.277.525 8.376.892Diğer Alacaklar8 1.900.132 1.097.361İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.900.132 1.097.361Stoklar9 44.274.195 40.700.596Peşin Ödenmiş Giderler11 734.249 826.744İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 734.249 826.744Diğer Dönen Varlıklar29 5.184.332 5.629.643ARA TOPLAM76.829.270 57.292.514TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR76.829.270 57.292.514DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar7 16.624 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 16.624 0Canlı Varlıklar11 2.181.025 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 147.000.000 141.775.000Maddi Duran Varlıklar14 47.195.883 44.116.782Peşin Ödenmiş Giderler11 0 70.401İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 0 70.401TOPLAM DURAN VARLIKLAR196.393.532 185.962.183TOPLAM VARLIKLAR273.222.802 243.254.697KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 9.124.175 26.780.477İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar47 9.124.175 26.780.477Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 8.056.317 6.039.084İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 8.056.317 6.039.084Ticari Borçlar7 2.714.422 6.237.983İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 235.302İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 2.714.422 6.002.681Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 183.087 206.715Diğer Borçlar8 279.066 3.146.317İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 0 2.881.292İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 279.066 265.025Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 237.748 4.554.217İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 0 4.150.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 237.748 404.217Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 647.661 458.774Kısa Vadeli Karşılıklar25 148.297 76.536Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 12.291 53.131Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 136.006 23.405ARA TOPLAM21.390.773 47.500.103TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.390.773 47.500.103UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar47 8.788.883 9.418.791İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 8.788.883 9.418.791Diğer Borçlar8 31.564 25.542İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 31.564 25.542Uzun Vadeli Karşılıklar25 494.143 323.976Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 494.143 323.976Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 28.353.503 27.449.994TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER37.668.093 37.218.303TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER59.058.866 84.718.406ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar214.163.936 158.386.786Ödenmiş Sermaye30 70.500.000 55.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 25.530.586 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 68.739.917 68.726.473Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 68.739.917 68.726.473Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 68.766.815 68.766.815Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -26.898 -40.342Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 354.075 119.284Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 34.306.238 34.396Net Dönem Karı veya Zararı30 14.733.120 34.506.633Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 149.505TOPLAM ÖZKAYNAKLAR214.163.936 158.536.291TOPLAM KAYNAKLAR273.222.802 243.254.697Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 62.649.534 57.690.548Satışların Maliyeti31 -37.383.503 -39.349.003TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)25.266.031 18.341.545Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları31 220.273 0BRÜT KAR (ZARAR)25.486.304 18.341.545Genel Yönetim Giderleri28 -4.300.141 -2.309.122Pazarlama Giderleri28 -2.100.163 -1.423.848Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 3.317.772 3.213.274Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -2.005.688 -2.277.037ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)20.398.084 15.544.812Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 4.800.426 40.205.552Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 -233.547 -5.330.666TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri35 -67.759 77.344FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)24.897.204 50.497.042Finansman Gelirleri37 526.910 845.725Finansman Giderleri37 -6.677.747 -6.519.493SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)18.746.367 44.823.274Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.013.247 -10.312.364Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -3.173.696 -1.691.621Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 -839.551 -8.620.743SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)14.733.120 34.510.910DÖNEM KARI (ZARARI)14.733.120 34.510.910Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar41 0 4.277Ana Ortaklık Payları41 14.733.120 34.506.633Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,21000000 0,63000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,31000000 0,63000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar11.271 -37.849Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)38 14.089 -47.311Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler38 -2.818 9.462Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi38 -2.818 9.462Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.271 -37.849TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.744.391 34.473.061Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 4.277Ana Ortaklık Payları14.744.391 34.468.784http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911113BIST