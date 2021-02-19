***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
19.02.2021 18:15
***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
55.000.000 68.766.815 -2.493 108.257 -1.862.575 1.907.998 123.918.002 145.229 124.063.231
Transferler
30 11.027 1.896.971 -1.907.998
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 -37.849 34.506.633 34.468.784 4.276 34.473.060
Dönem Karı (Zararı)
30 34.506.633 34.506.633 4.276 34.510.909
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 -37.849 -37.849 -37.849
Dönem Sonu Bakiyeler
55.000.000 68.766.815 -40.342 119.284 34.396 34.506.633 158.386.786 149.505 158.536.291
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
55.000.000 68.766.815 -40.342 119.284 34.396 34.506.633 158.386.786 149.505 158.536.291
Transferler
30 234.791 34.271.842 -34.506.633 -149.505 -149.505
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 11.271 14.733.120 14.744.391 14.744.391
Dönem Karı (Zararı)
30 14.733.120 14.733.120 14.733.120
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 11.271 11.271 11.271
Sermaye Arttırımı
30 15.500.000 15.500.000 15.500.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30 25.530.586 25.530.586 25.530.586
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
30 2.173 2.173 2.173
Dönem Sonu Bakiyeler
70.500.000 25.530.586 68.766.815 -26.898 354.075 34.306.238 14.733.120 214.163.936 214.163.936
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.466.292 1.979.781
Dönem Karı (Zararı)
14.733.120 34.510.910
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30 14.733.120 34.510.910
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.468.577 -20.107.304
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 981.552 929.088
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 201.200 5.837.432
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 201.200 506.766
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
18 0 5.330.666
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 293.303 113.802
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 180.702 111.602
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 112.601 2.200
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
34 3.684.559 3.368.519
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
37 0 -983.927
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37 3.221.443 4.352.446
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 993.891 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -530.775 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
35 -4.391.922 -40.104.195
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
35 -4.405.196 -40.104.195
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
35 233.547 0
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11 -220.273 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 903.509 9.849.407
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -203.624 -101.357
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 -203.624 -101.357
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-30.818.945 -11.179.739
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 -6.015.000 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -10.841.670 1.966.909
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 270.678 -273.100
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -11.112.348 2.240.009
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -802.771 90.497
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 0 380.955
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -802.771 -290.458
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -3.573.599 -16.400.028
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 162.896 208.056
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -2.992.786 -3.525.564
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -235.302 -3.308.894
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -2.757.484 -216.670
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -23.628 -46.598
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -2.861.229 2.924.611
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -2.881.292 2.881.292
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 20.063 43.319
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 -4.316.469 4.257.076
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29 445.311 -654.698
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 445.311 -654.698
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-14.617.248 3.223.867
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -37.931 -11.239
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 188.887 -1.232.847
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.787.090 -2.619.496
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
30 -149.505 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 579.741 419.084
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 579.741 419.084
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -4.436.770 -2.697.775
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -4.436.770 -2.697.775
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -819.804 -340.805
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.960.752 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.540.166 582.138
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 43.725.000 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 43.725.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47 28.774.738 4.085.667
Kredilerden Nakit Girişleri
47 28.774.738 4.085.667
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -45.043.715 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -45.043.715 0
Ödenen Faiz
37 -3.221.443 -3.503.529
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
30 -2.694.414 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
286.784 -57.577
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
286.784 -57.577
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
388.178 445.755
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
674.962 388.178
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
53 674.962 388.178
Finansal Yatırımlar
47 5.781.453 0
Ticari Alacaklar
7 18.279.947 8.649.992
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.422 273.100
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 18.277.525 8.376.892
Diğer Alacaklar
8 1.900.132 1.097.361
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.900.132 1.097.361
Stoklar
9 44.274.195 40.700.596
Peşin Ödenmiş Giderler
11 734.249 826.744
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 734.249 826.744
Diğer Dönen Varlıklar
29 5.184.332 5.629.643
ARA TOPLAM
76.829.270 57.292.514
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
76.829.270 57.292.514
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
7 16.624 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 16.624 0
Canlı Varlıklar
11 2.181.025 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 147.000.000 141.775.000
Maddi Duran Varlıklar
14 47.195.883 44.116.782
Peşin Ödenmiş Giderler
11 0 70.401
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 0 70.401
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
196.393.532 185.962.183
TOPLAM VARLIKLAR
273.222.802 243.254.697
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 9.124.175 26.780.477
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 9.124.175 26.780.477
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 8.056.317 6.039.084
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 8.056.317 6.039.084
Ticari Borçlar
7 2.714.422 6.237.983
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 235.302
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.714.422 6.002.681
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 183.087 206.715
Diğer Borçlar
8 279.066 3.146.317
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 2.881.292
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 279.066 265.025
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 237.748 4.554.217
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 0 4.150.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 237.748 404.217
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 647.661 458.774
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 148.297 76.536
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 12.291 53.131
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 136.006 23.405
ARA TOPLAM
21.390.773 47.500.103
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.390.773 47.500.103
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 8.788.883 9.418.791
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 8.788.883 9.418.791
Diğer Borçlar
8 31.564 25.542
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 31.564 25.542
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 494.143 323.976
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 494.143 323.976
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 28.353.503 27.449.994
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.668.093 37.218.303
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
59.058.866 84.718.406
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
214.163.936 158.386.786
Ödenmiş Sermaye
30 70.500.000 55.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 25.530.586 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 68.739.917 68.726.473
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 68.739.917 68.726.473
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 68.766.815 68.766.815
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -26.898 -40.342
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 354.075 119.284
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 34.306.238 34.396
Net Dönem Karı veya Zararı
30 14.733.120 34.506.633
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 149.505
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
214.163.936 158.536.291
TOPLAM KAYNAKLAR
273.222.802 243.254.697
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
31 62.649.534 57.690.548
Satışların Maliyeti
31 -37.383.503 -39.349.003
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.266.031 18.341.545
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
31 220.273 0
BRÜT KAR (ZARAR)
25.486.304 18.341.545
Genel Yönetim Giderleri
28 -4.300.141 -2.309.122
Pazarlama Giderleri
28 -2.100.163 -1.423.848
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 3.317.772 3.213.274
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -2.005.688 -2.277.037
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.398.084 15.544.812
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 4.800.426 40.205.552
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -233.547 -5.330.666
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
35 -67.759 77.344
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
24.897.204 50.497.042
Finansman Gelirleri
37 526.910 845.725
Finansman Giderleri
37 -6.677.747 -6.519.493
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.746.367 44.823.274
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.013.247 -10.312.364
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -3.173.696 -1.691.621
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -839.551 -8.620.743
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14.733.120 34.510.910
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.733.120 34.510.910
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
41 0 4.277
Ana Ortaklık Payları
41 14.733.120 34.506.633
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,21000000 0,63000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,31000000 0,63000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
11.271 -37.849
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 14.089 -47.311
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
38 -2.818 9.462
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
38 -2.818 9.462
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.271 -37.849
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.744.391 34.473.061
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 4.277
Ana Ortaklık Payları
14.744.391 34.468.784
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911113
BIST