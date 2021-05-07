***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler55.000.000 25.530.586 68.766.815 -40.342 119.284 34.396 34.506.633 158.386.786 149.505 158.536.291Transferler30 34.506.633 -34.506.633 -149.505 -149.505Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 2.173 -4.855.037 -4.852.864 -4.852.864Dönem Karı (Zararı)30 -4.855.037 -4.855.037 -4.855.037Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)30 2.173 2.173 2.173Dönem Sonu Bakiyeler55.000.000 68.766.815 -38.169 119.284 34.541.029 -4.855.037 1 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler70.500.000 25.530.586 68.766.815 -26.898 354.075 34.306.238 14.733.120 214.163.936 214.163.936Transferler30 14.733.120 -14.733.120Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 11.175.602 11.175.602 11.175.602Dönem Karı (Zararı)30 11.175.602 11.175.602 11.175.602Dönem Sonu Bakiyeler70.500.000 25.530.586 68.766.815 -26.898 354.075 49.039.358 11.175.602 225.339.538 225.339.538Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.138.146 4.070.982Dönem Karı (Zararı)11.175.602 -4.855.037Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)30 11.175.602 -4.855.037Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-8.280.228 9.117.893Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 300.995 216.109Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7 -40.136 914.947Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -40.136 914.947Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler25 25.165 78.408Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 100.171 78.408Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 -75.006 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler34 190.822 610.246Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler37 0 -742.454Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler37 521.796 1.352.700Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri34 770.493 0Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34 -1.101.467 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler35 -10.912.535 8.855.800Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler35 0 8.855.800Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler35 -10.912.535 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 2.436.803 -1.557.617Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler35 -281.342 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler35 -281.342 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler185.909 -315.622Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)47 -2.772.501 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 1.547.575 -1.852.452İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -828 190.962İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 1.548.403 -2.043.414Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 40.319 -585.308İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 40.319 -585.308Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -4.010.072 11.834.591Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)11 -397.255 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -727.663 -2.735.079Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 6.011.300 -1.255.085İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 0 35.807İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 6.011.300 -1.290.892Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 51.920 -33.217Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 41.118 -3.021.227İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 0 -2.881.292İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 41.118 -139.935Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 1.282.067 -3.957.341İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler29 -880.899 1.289.496Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 -880.899 1.289.496Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.081.283 3.947.234Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler25 -8.233 -18.169Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 65.096 141.917YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.544.522 -463.652Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 539.604 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 539.604 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -3.051.410 -262.852Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -3.051.410 -262.852Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -32.716 -200.800FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-463.384 -3.180.315Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri47 3.000.000 0Kredilerden Nakit Girişleri47 3.000.000 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -2.941.588 -2.612.900Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -2.941.588 -2.612.900Ödenen Faiz37 -521.796 -567.415YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)130.240 427.015NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)130.240 427.015DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ674.962 388.178DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ805.202 815.193Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 805.202 674.962Finansal Yatırımlar47 19.466.489 5.781.453Ticari Alacaklar7 15.984.367 18.279.947İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 3.250 2.422İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 15.981.117 18.277.525Diğer Alacaklar8 1.859.813 1.900.132İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.859.813 1.900.132Stoklar9 48.284.267 44.274.195Canlı Varlıklar11 403.350Peşin Ödenmiş Giderler12 1.461.912 734.249İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 1.461.912 734.249Cari Dönem Vergisiyle İlgili VarlıklarDiğer Dönen Varlıklar29 6.065.231 5.184.332ARA TOPLAM94.330.631 76.829.270TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR94.330.631 76.829.270DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar7 34.272 16.624İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 34.272 16.624Canlı Varlıklar11 2.174.930 2.181.025Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 147.032.716 147.000.000Maddi Duran Varlıklar14 49.688.036 47.195.883Peşin Ödenmiş Giderler0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR198.929.954 196.393.532TOPLAM VARLIKLAR293.260.585 273.222.802KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 11.110.856 9.124.175İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar47 11.110.856 9.124.175Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 8.202.309 8.056.317İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 8.202.309 8.056.317Ticari Borçlar7 7.624.255 2.714.422İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 7.624.255 2.714.422Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 235.007 183.087Diğer Borçlar8 315.946 279.066İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 315.946 279.066Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 1.519.815 237.748İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 1.519.815 237.748Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 712.757 647.661Kısa Vadeli Karşılıklar25 82.893 148.297Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 21.893 12.291Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 61.000 136.006ARA TOPLAM29.803.838 21.390.773TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER29.803.838 21.390.773UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar47 6.714.622 8.788.883İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 6.714.622 8.788.883Diğer Borçlar8 35.802 31.564İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 35.802 31.564Uzun Vadeli Karşılıklar25 576.479 494.143Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 576.479 494.143Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 30.790.306 28.353.503TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER38.117.209 37.668.093TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER67.921.047 59.058.866ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar225.339.538 214.163.936Ödenmiş Sermaye30 70.500.000 70.500.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 25.530.586 25.530.586Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 68.739.917 68.739.917Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 68.739.917 68.739.917Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 68.766.815 68.766.815Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -26.898 -26.898Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 354.075 354.075Yasal Yedekler30 354.075 354.075Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 49.039.358 34.306.238Net Dönem Karı veya Zararı30 11.175.602 14.733.120Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR225.339.538 214.163.936TOPLAM KAYNAKLAR293.260.585 273.222.802Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 17.220.741 20.469.570Satışların Maliyeti31 -14.008.753 -14.013.305TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.211.988 6.456.265Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları31 693.484 0BRÜT KAR (ZARAR)3.905.472 6.456.265Genel Yönetim Giderleri28 -1.001.156 -1.367.952Pazarlama Giderleri28 -491.565 -357.834Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 2.068.680 1.579.676Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -1.090.996 -1.770.691ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.390.435 4.539.464Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 11.193.877 191.606Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 0 -8.855.800TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri35 2.761 27.468FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)14.587.073 -4.097.262Finansman Gelirleri37 30.273 43.072Finansman Giderleri37 -541.243 -1.960.830SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)14.076.103 -6.015.020Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.900.501 1.159.983Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -463.698 -707.082Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 -2.436.803 1.867.065SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)11.175.602 -4.855.037DÖNEM KARI (ZARARI)11.175.602 -4.855.037Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları41 11.175.602 -4.855.037Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 2.173Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)38 0 2.716Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -543Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi38 0 -543Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim FarklarıDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 2.173TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.175.602 -4.852.864Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları11.175.602 -4.852.864http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935329BIST