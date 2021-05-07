***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler55.000.000 25.530.586 68.766.815 -40.342 119.284 34.396 34.506.633 158.386.786 149.505 158.536.291Transferler30 34.506.633 -34.506.633 -149.505 -149.505Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 2.173 -4.855.037 -4.852.864 -4.852.864Dönem Karı (Zararı)30 -4.855.037 -4.855.037 -4.855.037Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)30 2.173 2.173 2.173Dönem Sonu Bakiyeler55.000.000 68.766.815 -38.169 119.284 34.541.029 -4.855.037 153.533.922 0 153.533.922Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler70.500.000 25.530.586 68.766.815 -26.898 354.075 34.306.238 14.733.120 214.163.936 214.163.936Transferler30 14.733.120 -14.733.120Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 11.175.602 11.175.602 11.175.602Dönem Karı (Zararı)30 11.175.602 11.175.602 11.175.602Dönem Sonu Bakiyeler70.500.000 25.530.586 68.766.815 -26.898 354.075 49.039.358 11.175.602 225.339.538 225.339.538Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.138.146 4.070.982Dönem Karı (Zararı)11.175.602 -4.855.037Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)30 11.175.602 -4.855.037Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgi