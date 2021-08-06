***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler55.000.000 68.766.815 -40.342 119.284 34.396 34.506.633 158.386.786 149.505 158.536.291Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler30 34.506.633 -34.506.633 0 -149.505 -149.505Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 2.173 -1.974.458 -1.972.285 -1.972.285Dönem Karı (Zararı)30 -1.974.458 -1.974.458 -1.974.458Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)30 2.173 0 2.173 2.173Dönem Sonu Bakiyeler55.000.000 68.766.815 -38.169 119.284 34.541.029 -1.974.458 156.414.501 0 156.414.501Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler70.500.000 25.530.586 68.766.815 -26.898 354.075 34.306.238 14.733.120 214.163.936 214.163.936Transferler30 14.733.120 -14.733.120 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 0 17.857.575 17.857.575 17.857.575Dönem Karı (Zararı)30 0 17.857.575 17.857.575 17.857.575Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)30 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler70.500.000 25.530.586 68.766.815 -26.898 354.075 49.039.358 17.857.575 232.021.511 232.021.511Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.700.471 5.416.634Dönem Karı (Zararı)17.857.575 -1.974.458Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)30 17.857.575 -1.974.458Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.723.673 9.543.563Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 631.545 445.533Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7 -50.987 239.234Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -50.987 239.234Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler25 148.442 65.567Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 223.448 65.567Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 -75.006 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler34 1.160.311 1.934.184Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler37 0 -577.433Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler37 984.634 2.511.617Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri34 1.022.576 0Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34 -846.899 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler35 -708.684 8.401.876Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler35 0 8.401.876Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler35 -708.684 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 2.824.388 -1.542.831Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler35 -281.342 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler35 -281.342 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-13.473.942 -2.815.948Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)47 -15.972.655 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -1.119.478 -4.421.760İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -1.197 179.124İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -1.118.281 -4.600.884Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -48.078 -602.634İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -48.078 -602.634Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 2.070.499 14.440.078Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -1.298.453 -3.804.864Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 3.238.698 -2.205.784İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 0 59.278İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 3.238.698 -2.265.062Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 69.133 -52.767Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -70.390 -3.019.231İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 0 -2.881.292İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -70.390 -137.939Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 274.801 -4.625.394İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler29 -618.019 1.476.408Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 -618.019 1.476.408Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları8.107.306 4.753.157Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler25 -8.233 -36.609Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 -398.602 700.086YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.246.492 -1.927.182Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 539.604 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 539.604 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -4.123.609 -1.567.114Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -4.123.609 -1.567.114Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -32.716 -360.068Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 370.229FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.354.422 1.843.428Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri47 3.000.000 3.413.215Kredilerden Nakit Girişleri47 3.000.000 3.413.215Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -6.369.788 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -6.369.788 0Ödenen Faiz37 -984.634 -1.569.787YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)99.557 5.332.880NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)99.557 5.332.880DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ674.962 388.178DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ774.519 5.721.058Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 774.519 674.962Finansal Yatırımlar47 21.754.108 5.781.453Ticari Alacaklar7 18.408.650 18.279.947İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 3.619 2.422İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 18.405.031 18.277.525Diğer Alacaklar8 1.948.210 1.900.132İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.948.210 1.900.132Stoklar9 42.203.696 44.274.195Canlı Varlıklar11 403.350 0Peşin Ödenmiş Giderler12 2.032.702 734.249İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 2.032.702 734.249Diğer Dönen Varlıklar29 5.802.351 5.184.332ARA TOPLAM93.327.586 76.829.270TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR93.327.586 76.829.270DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar7 35.810 16.624İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 35.810 16.624Canlı Varlıklar11 2.116.130 2.181.025Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 147.032.716 147.000.000Maddi Duran Varlıklar14 50.429.685 47.195.883Peşin Ödenmiş Giderler0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR199.614.341 196.393.532TOPLAM VARLIKLAR292.941.927 273.222.802KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 9.653.419 9.124.175İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar47 9.653.419 9.124.175Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 7.971.014 8.056.317İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 7.971.014 8.056.317Ticari Borçlar7 5.106.221 2.714.422İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 5.106.221 2.714.422Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 252.220 183.087Diğer Borçlar8 202.808 279.066İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 202.808 279.066Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 512.549 237.748İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 512.549 237.748Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 249.059 647.661Kısa Vadeli Karşılıklar25 83.390 148.297Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 22.390 12.291Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 61.000 136.006ARA TOPLAM24.030.680 21.390.773TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER24.030.680 21.390.773UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar47 4.975.154 8.788.883İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 4.975.154 8.788.883Diğer Borçlar8 37.432 31.564İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 37.432 31.564Uzun Vadeli Karşılıklar25 699.259 494.143Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 699.259 494.143Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 31.177.891 28.353.503TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER36.889.736 37.668.093TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER60.920.416 59.058.866ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar232.021.511 214.163.936Ödenmiş Sermaye30 70.500.000 70.500.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 25.530.586 25.530.586Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 68.739.917 68.739.917Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 68.739.917 68.739.917Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 68.766.815 68.766.815Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -26.898 -26.898Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 354.075 354.075Yasal Yedekler30 354.075 354.075Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 49.039.358 34.306.238Net Dönem Karı veya Zararı30 17.857.575 14.733.120Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR232.021.511 214.163.936TOPLAM KAYNAKLAR292.941.927 273.222.802Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 38.400.891 31.823.351 21.180.150 11.353.781Satışların Maliyeti31 -27.444.945 -19.626.857 -13.436.192 -5.613.552TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)10.955.946 12.196.494 7.743.958 5.740.229Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları31 708.684 0 15.200 0BRÜT KAR (ZARAR)11.664.630 12.196.494 7.759.158 5.740.229Genel Yönetim Giderleri28 -2.670.101 -2.348.681 -1.668.945 -980.729Pazarlama Giderleri28 -1.440.421 -680.715 -948.856 -322.881Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 2.653.452 2.041.700 584.772 462.024Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -1.650.703 -1.320.459 -559.707 450.232ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.556.857 9.888.339 5.166.422 5.348.875Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 13.601.461 339.972 2.407.584 148.366Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 0 -8.855.800 0 0TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri35 -17.132 27.468 -19.893 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)22.141.186 1.399.979 7.554.113 5.497.241Finansman Gelirleri37 41.078 121.459 10.805 78.387Finansman Giderleri37 -1.053.969 -3.836.762 -512.726 -1.875.932SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)21.128.295 -2.315.324 7.052.192 3.699.696Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.270.720 340.866 -370.219 -819.117Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -446.331 -1.360.271 17.367 -653.189Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 -2.824.389 1.701.137 -387.586 -165.928SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)17.857.575 -1.974.458 6.681.973 2.880.579DÖNEM KARI (ZARARI)17.857.575 -1.974.458 6.681.973 2.880.579Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları41 17.857.575 -1.974.458 6.681.973 2.880.579Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 2.173 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)38 0 2.716 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -543 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi38 0 -543 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 2.173 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.857.575 -1.972.285 6.681.973 2.880.579Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları17.857.575 -1.972.285 6.681.973 2.880.579http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955517BIST