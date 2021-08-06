***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
06.08.2021 18:10
***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
55.000.000 68.766.815 -40.342 119.284 34.396 34.506.633 158.386.786 149.505 158.536.291
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
30 34.506.633 -34.506.633 0 -149.505 -149.505
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 2.173 -1.974.458 -1.972.285 -1.972.285
Dönem Karı (Zararı)
30 -1.974.458 -1.974.458 -1.974.458
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 2.173 0 2.173 2.173
Dönem Sonu Bakiyeler
55.000.000 68.766.815 -38.169 119.284 34.541.029 -1.974.458 156.414.501 0 156.414.501
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
70.500.000 25.530.586 68.766.815 -26.898 354.075 34.306.238 14.733.120 214.163.936 214.163.936
Transferler
30 14.733.120 -14.733.120 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 0 17.857.575 17.857.575 17.857.575
Dönem Karı (Zararı)
30 0 17.857.575 17.857.575 17.857.575
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
70.500.000 25.530.586 68.766.815 -26.898 354.075 49.039.358 17.857.575 232.021.511 232.021.511
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.700.471 5.416.634
Dönem Karı (Zararı)
17.857.575 -1.974.458
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30 17.857.575 -1.974.458
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.723.673 9.543.563
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 631.545 445.533
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 -50.987 239.234
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -50.987 239.234
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 148.442 65.567
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 223.448 65.567
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -75.006 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
34 1.160.311 1.934.184
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
37 0 -577.433
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37 984.634 2.511.617
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 1.022.576 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -846.899 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
35 -708.684 8.401.876
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
35 0 8.401.876
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
35 -708.684 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 2.824.388 -1.542.831
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
35 -281.342 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 -281.342 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.473.942 -2.815.948
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 -15.972.655 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.119.478 -4.421.760
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -1.197 179.124
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.118.281 -4.600.884
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -48.078 -602.634
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -48.078 -602.634
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 2.070.499 14.440.078
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -1.298.453 -3.804.864
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 3.238.698 -2.205.784
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 59.278
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 3.238.698 -2.265.062
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 69.133 -52.767
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -70.390 -3.019.231
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 -2.881.292
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -70.390 -137.939
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 274.801 -4.625.394
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29 -618.019 1.476.408
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -618.019 1.476.408
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.107.306 4.753.157
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -8.233 -36.609
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -398.602 700.086
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.246.492 -1.927.182
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 539.604 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 539.604 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -4.123.609 -1.567.114
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -4.123.609 -1.567.114
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -32.716 -360.068
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 370.229
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.354.422 1.843.428
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47 3.000.000 3.413.215
Kredilerden Nakit Girişleri
47 3.000.000 3.413.215
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -6.369.788 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -6.369.788 0
Ödenen Faiz
37 -984.634 -1.569.787
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
99.557 5.332.880
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
99.557 5.332.880
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
674.962 388.178
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
774.519 5.721.058
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
53 774.519 674.962
Finansal Yatırımlar
47 21.754.108 5.781.453
Ticari Alacaklar
7 18.408.650 18.279.947
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 3.619 2.422
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 18.405.031 18.277.525
Diğer Alacaklar
8 1.948.210 1.900.132
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.948.210 1.900.132
Stoklar
9 42.203.696 44.274.195
Canlı Varlıklar
11 403.350 0
Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.032.702 734.249
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.032.702 734.249
Diğer Dönen Varlıklar
29 5.802.351 5.184.332
ARA TOPLAM
93.327.586 76.829.270
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
93.327.586 76.829.270
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
7 35.810 16.624
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 35.810 16.624
Canlı Varlıklar
11 2.116.130 2.181.025
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 147.032.716 147.000.000
Maddi Duran Varlıklar
14 50.429.685 47.195.883
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
199.614.341 196.393.532
TOPLAM VARLIKLAR
292.941.927 273.222.802
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 9.653.419 9.124.175
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 9.653.419 9.124.175
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 7.971.014 8.056.317
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 7.971.014 8.056.317
Ticari Borçlar
7 5.106.221 2.714.422
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 5.106.221 2.714.422
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 252.220 183.087
Diğer Borçlar
8 202.808 279.066
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 202.808 279.066
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 512.549 237.748
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 512.549 237.748
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 249.059 647.661
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 83.390 148.297
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 22.390 12.291
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 61.000 136.006
ARA TOPLAM
24.030.680 21.390.773
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.030.680 21.390.773
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 4.975.154 8.788.883
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 4.975.154 8.788.883
Diğer Borçlar
8 37.432 31.564
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 37.432 31.564
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 699.259 494.143
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 699.259 494.143
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 31.177.891 28.353.503
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
36.889.736 37.668.093
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
60.920.416 59.058.866
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
232.021.511 214.163.936
Ödenmiş Sermaye
30 70.500.000 70.500.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 25.530.586 25.530.586
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 68.739.917 68.739.917
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 68.739.917 68.739.917
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 68.766.815 68.766.815
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -26.898 -26.898
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 354.075 354.075
Yasal Yedekler
30 354.075 354.075
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 49.039.358 34.306.238
Net Dönem Karı veya Zararı
30 17.857.575 14.733.120
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
232.021.511 214.163.936
TOPLAM KAYNAKLAR
292.941.927 273.222.802
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
31 38.400.891 31.823.351 21.180.150 11.353.781
Satışların Maliyeti
31 -27.444.945 -19.626.857 -13.436.192 -5.613.552
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.955.946 12.196.494 7.743.958 5.740.229
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
31 708.684 0 15.200 0
BRÜT KAR (ZARAR)
11.664.630 12.196.494 7.759.158 5.740.229
Genel Yönetim Giderleri
28 -2.670.101 -2.348.681 -1.668.945 -980.729
Pazarlama Giderleri
28 -1.440.421 -680.715 -948.856 -322.881
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 2.653.452 2.041.700 584.772 462.024
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -1.650.703 -1.320.459 -559.707 450.232
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.556.857 9.888.339 5.166.422 5.348.875
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 13.601.461 339.972 2.407.584 148.366
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 0 -8.855.800 0 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
35 -17.132 27.468 -19.893 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
22.141.186 1.399.979 7.554.113 5.497.241
Finansman Gelirleri
37 41.078 121.459 10.805 78.387
Finansman Giderleri
37 -1.053.969 -3.836.762 -512.726 -1.875.932
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
21.128.295 -2.315.324 7.052.192 3.699.696
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.270.720 340.866 -370.219 -819.117
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -446.331 -1.360.271 17.367 -653.189
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -2.824.389 1.701.137 -387.586 -165.928
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17.857.575 -1.974.458 6.681.973 2.880.579
DÖNEM KARI (ZARARI)
17.857.575 -1.974.458 6.681.973 2.880.579
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
41 17.857.575 -1.974.458 6.681.973 2.880.579
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 2.173 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 0 2.716 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -543 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
38 0 -543 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 2.173 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.857.575 -1.972.285 6.681.973 2.880.579
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
17.857.575 -1.972.285 6.681.973 2.880.579
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955517
BIST