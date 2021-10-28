***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler55.000.000 68.766.815 -40.342 119.284 34.396 34.506.633 158.386.786 149.505 158.536.291Transferler30 34.506.633 -34.506.633 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 2.173 910.933 913.106 0 913.106Dönem Karı (Zararı)30 910.933 910.933 -149.505 761.428Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)30 2.173 2.173 0 2.173Sermaye Arttırımı30 15.500.000 0 15.500.000 0 15.500.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)30 26.038.750 0 0 0 26.038.750 0 26.038.750Dönem Sonu Bakiyeler70.500.000 26.038.750 68.766.815 -38.169 119.284 34.541.029 910.933 200.838.642 0 200.838.642Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler55.000.000 68.766.815 -40.342 119.284 34.396 34.506.633 158.386.786 149.505 158.536.291Transferler30 0 0 0 0 0 14.733.120 -14.733.120 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 0 0 0 0 0 34.857.126 34.857.126 0 34.857.126Dönem Karı (Zararı)30 0 0 0 0 0 34.857.126 34.857.126 0 34.857.126Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Arttırımı30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)30 0 -141.247 0 0 0 0 0 -141.247 0 -141.247Dönem Sonu Bakiyeler70.500.000 25.389.339 68.766.815 -26.898 354.075 49.039.358 34.857.126 248.879.815 0 248.879.815Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.848.538 -1.142.940Dönem Karı (Zararı)34.857.125 910.933Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)30 34.857.125 910.933Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-16.951.057 11.618.897Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 979.470 706.704Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7 -26.749 -223.437Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -26.749 -223.437Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler25 116.869 265.504Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 191.875 265.504Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 -75.006 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler34,37 1.562.981 3.372.399Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler37 1.665.558 3.118.466Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri34 897.039 818.996Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34 -999.616 -565.063Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler35 -25.909.752 8.855.800Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler35 -25.360.773 8.855.800Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler11 -548.979 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 6.925.469 -1.154.449Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler35 -599.345 -203.624Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler35 -599.345 -203.624İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-15.788.994 -14.963.805Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)47 -10.673.774 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -989.954 -7.437.891İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -1.314.553 838.163İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 324.599 -8.276.054Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -11.933 -669.012İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 0 -20.220İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -11.933 -648.792Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -7.836.660 -1.626.477Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)11 -204.051 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 7 7.855.664 973.907İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 261.586 52.128İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 7.594.078 921.779Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 38.736 -2.672Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -14.940 -2.953.400İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 0 -2.881.292İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -14.940 -72.108Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 107.245 -4.114.203İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler29 -1.055.210 1.060.322Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 -1.055.210 1.060.322Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.117.074 -2.433.975Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler25 -92.407 -37.931Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 -176.129 1.328.966YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.368.031 -3.537.833Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri30 0 -149.505Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 1.405.941 579.742Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 1.405.941 579.742Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -5.314.490 -3.190.041Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -5.314.490 -3.190.041Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -189.227 -778.029Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 729.745 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.636.492 19.591.142Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri30 0 43.725.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri30 0 43.725.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri47 8.965.000 23.085.471Kredilerden Nakit Girişleri47 8.965.000 23.085.471Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -4.521.703 -41.914.613Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -4.521.703 -41.914.613Ödenen Faiz37 -1.665.558 -3.118.466Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)30 -141.247 -2.186.250YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.116.999 14.910.369NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.116.999 14.910.369DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ674.962 388.178DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.791.961 15.298.547Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 1.791.961 674.962Finansal Yatırımlar47 16.455.227 5.781.453Ticari Alacaklar7 18.401.820 18.279.947İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.316.975 2.422İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 17.084.845 18.277.525Diğer Alacaklar8 1.912.065 1.900.132İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.912.065 1.900.132Stoklar9 52.110.855 44.274.195Canlı Varlıklar11 403.350 0Peşin Ödenmiş Giderler12 3.738.366 734.249İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 3.738.366 734.249Diğer Dönen Varlıklar29 6.239.542 5.184.332ARA TOPLAM101.053.186 76.829.270TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR101.053.186 76.829.270DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar7 14.415 16.624İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 14.415 16.624Canlı Varlıklar11 1.800.960 2.181.025Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 172.550.000 147.000.000Maddi Duran Varlıklar14 50.724.308 47.195.883TOPLAM DURAN VARLIKLAR225.089.683 196.393.532TOPLAM VARLIKLAR326.142.869 273.222.802KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 19.475.603 9.124.175İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar47 19.475.603 9.124.175Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 7.316.645 8.056.317İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 7.316.645 8.056.317Ticari Borçlar7 9.570.470 2.714.422İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 5.078.043 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 4.492.427 2.714.422Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 221.823 183.087Diğer Borçlar8 257.664 279.066İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 257.664 279.066Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 344.993 237.748İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 344.993 237.748Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 471.532 647.661Kısa Vadeli Karşılıklar25 71.359 148.297Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 10.359 12.291Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 61.000 136.006ARA TOPLAM37.730.089 21.390.773TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER37.730.089 21.390.773UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar47 3.620.424 8.788.883İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 3.620.424 8.788.883Ticari Borçlar0 0Diğer Borçlar8 38.026 31.564İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 38.026 31.564Uzun Vadeli Karşılıklar25 595.543 494.143Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 595.543 494.143Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 35.278.972 28.353.503TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER39.532.965 37.668.093TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER77.263.054 59.058.866ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar248.879.815 214.163.936Ödenmiş Sermaye30 70.500.000 70.500.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 25.389.339 25.530.586Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 68.739.917 68.739.917Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 68.739.917 68.739.917Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 68.766.815 68.766.815Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -26.898 -26.898Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 354.075 354.075Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 49.039.358 34.306.238Net Dönem Karı veya Zararı30 34.857.126 14.733.120TOPLAM ÖZKAYNAKLAR248.879.815 214.163.936TOPLAM KAYNAKLAR326.142.869 273.222.802Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 51.169.828 45.012.773 12.768.937 13.189.422Satışların Maliyeti31 -35.371.297 -24.954.893 -7.926.352 -5.328.036TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)15.798.531 20.057.880 4.842.585 7.861.386Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları31 548.979 0 -159.705 0BRÜT KAR (ZARAR)16.347.510 20.057.880 4.682.880 7.861.386Genel Yönetim Giderleri28 -3.991.935 -3.453.411 -1.321.834 -1.104.730Pazarlama Giderleri28 -2.212.450 -1.666.146 -772.029 -985.431Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 3.364.150 3.007.153 710.698 965.453Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -2.165.489 -1.127.048 -514.786 193.411ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.341.786 16.818.428 2.784.929 6.930.089Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 33.981.357 395.230 20.379.896 55.258Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 0 -8.855.800 0 0TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri35 14.864 -64.739 31.996 -92.207FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)45.338.007 8.293.119 23.196.821 6.893.140Finansman Gelirleri37 41.078 500.195 0 378.736Finansman Giderleri37 -1.704.203 -6.113.646 -650.234 -2.276.884SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)43.674.882 2.679.668 22.546.587 4.994.992Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-8.817.756 -1.768.735 -5.547.036 -2.109.601Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -1.892.287 -2.984.324 -1.445.956 -1.624.053Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 -6.925.469 1.215.589 -4.101.080 -485.548SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)34.857.126 910.933 16.999.551 2.885.391DÖNEM KARI (ZARARI)34.857.126 910.933 16.999.551 2.885.391Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları41 34.857.126 910.933 16.999.551 2.885.391Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 -2.173Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)38 0 0 -2.716Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler38 0 0 0 543Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi38 0 0 0 543Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 -2.173TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)34.857.126 910.933 16.999.551 2.883.218Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları34.857.126 910.933 16.999.551 2.883.218http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973180BIST