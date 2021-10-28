***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
28.10.2021 13:00
***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
55.000.000 68.766.815 -40.342 119.284 34.396 34.506.633 158.386.786 149.505 158.536.291
Transferler
30 34.506.633 -34.506.633 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 2.173 910.933 913.106 0 913.106
Dönem Karı (Zararı)
30 910.933 910.933 -149.505 761.428
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 2.173 2.173 0 2.173
Sermaye Arttırımı
30 15.500.000 0 15.500.000 0 15.500.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30 26.038.750 0 0 0 26.038.750 0 26.038.750
Dönem Sonu Bakiyeler
70.500.000 26.038.750 68.766.815 -38.169 119.284 34.541.029 910.933 200.838.642 0 200.838.642
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
55.000.000 68.766.815 -40.342 119.284 34.396 34.506.633 158.386.786 149.505 158.536.291
Transferler
30 0 0 0 0 0 14.733.120 -14.733.120 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 0 0 0 0 0 34.857.126 34.857.126 0 34.857.126
Dönem Karı (Zararı)
30 0 0 0 0 0 34.857.126 34.857.126 0 34.857.126
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30 0 -141.247 0 0 0 0 0 -141.247 0 -141.247
Dönem Sonu Bakiyeler
70.500.000 25.389.339 68.766.815 -26.898 354.075 49.039.358 34.857.126 248.879.815 0 248.879.815
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.848.538 -1.142.940
Dönem Karı (Zararı)
34.857.125 910.933
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30 34.857.125 910.933
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-16.951.057 11.618.897
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 979.470 706.704
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 -26.749 -223.437
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -26.749 -223.437
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 116.869 265.504
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 191.875 265.504
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -75.006 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
34,37 1.562.981 3.372.399
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37 1.665.558 3.118.466
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 897.039 818.996
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -999.616 -565.063
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
35 -25.909.752 8.855.800
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
35 -25.360.773 8.855.800
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11 -548.979 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 6.925.469 -1.154.449
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
35 -599.345 -203.624
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 -599.345 -203.624
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.788.994 -14.963.805
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 -10.673.774 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -989.954 -7.437.891
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -1.314.553 838.163
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 324.599 -8.276.054
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -11.933 -669.012
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 0 -20.220
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -11.933 -648.792
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -7.836.660 -1.626.477
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 -204.051 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 7 7.855.664 973.907
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 261.586 52.128
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 7.594.078 921.779
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 38.736 -2.672
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -14.940 -2.953.400
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 -2.881.292
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -14.940 -72.108
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 107.245 -4.114.203
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29 -1.055.210 1.060.322
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -1.055.210 1.060.322
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.117.074 -2.433.975
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -92.407 -37.931
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -176.129 1.328.966
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.368.031 -3.537.833
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
30 0 -149.505
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 1.405.941 579.742
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 1.405.941 579.742
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -5.314.490 -3.190.041
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -5.314.490 -3.190.041
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -189.227 -778.029
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 729.745 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.636.492 19.591.142
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 0 43.725.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 0 43.725.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47 8.965.000 23.085.471
Kredilerden Nakit Girişleri
47 8.965.000 23.085.471
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -4.521.703 -41.914.613
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -4.521.703 -41.914.613
Ödenen Faiz
37 -1.665.558 -3.118.466
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
30 -141.247 -2.186.250
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.116.999 14.910.369
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.116.999 14.910.369
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
674.962 388.178
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.791.961 15.298.547
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
53 1.791.961 674.962
Finansal Yatırımlar
47 16.455.227 5.781.453
Ticari Alacaklar
7 18.401.820 18.279.947
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.316.975 2.422
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 17.084.845 18.277.525
Diğer Alacaklar
8 1.912.065 1.900.132
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.912.065 1.900.132
Stoklar
9 52.110.855 44.274.195
Canlı Varlıklar
11 403.350 0
Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.738.366 734.249
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.738.366 734.249
Diğer Dönen Varlıklar
29 6.239.542 5.184.332
ARA TOPLAM
101.053.186 76.829.270
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
101.053.186 76.829.270
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
7 14.415 16.624
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 14.415 16.624
Canlı Varlıklar
11 1.800.960 2.181.025
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 172.550.000 147.000.000
Maddi Duran Varlıklar
14 50.724.308 47.195.883
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
225.089.683 196.393.532
TOPLAM VARLIKLAR
326.142.869 273.222.802
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 19.475.603 9.124.175
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 19.475.603 9.124.175
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 7.316.645 8.056.317
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 7.316.645 8.056.317
Ticari Borçlar
7 9.570.470 2.714.422
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 5.078.043 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 4.492.427 2.714.422
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 221.823 183.087
Diğer Borçlar
8 257.664 279.066
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 257.664 279.066
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 344.993 237.748
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 344.993 237.748
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 471.532 647.661
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 71.359 148.297
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 10.359 12.291
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 61.000 136.006
ARA TOPLAM
37.730.089 21.390.773
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.730.089 21.390.773
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 3.620.424 8.788.883
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 3.620.424 8.788.883
Ticari Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
8 38.026 31.564
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 38.026 31.564
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 595.543 494.143
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 595.543 494.143
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 35.278.972 28.353.503
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
39.532.965 37.668.093
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
77.263.054 59.058.866
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
248.879.815 214.163.936
Ödenmiş Sermaye
30 70.500.000 70.500.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 25.389.339 25.530.586
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 68.739.917 68.739.917
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 68.739.917 68.739.917
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 68.766.815 68.766.815
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -26.898 -26.898
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 354.075 354.075
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 49.039.358 34.306.238
Net Dönem Karı veya Zararı
30 34.857.126 14.733.120
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
248.879.815 214.163.936
TOPLAM KAYNAKLAR
326.142.869 273.222.802
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
31 51.169.828 45.012.773 12.768.937 13.189.422
Satışların Maliyeti
31 -35.371.297 -24.954.893 -7.926.352 -5.328.036
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.798.531 20.057.880 4.842.585 7.861.386
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
31 548.979 0 -159.705 0
BRÜT KAR (ZARAR)
16.347.510 20.057.880 4.682.880 7.861.386
Genel Yönetim Giderleri
28 -3.991.935 -3.453.411 -1.321.834 -1.104.730
Pazarlama Giderleri
28 -2.212.450 -1.666.146 -772.029 -985.431
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 3.364.150 3.007.153 710.698 965.453
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -2.165.489 -1.127.048 -514.786 193.411
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.341.786 16.818.428 2.784.929 6.930.089
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 33.981.357 395.230 20.379.896 55.258
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 0 -8.855.800 0 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
35 14.864 -64.739 31.996 -92.207
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
45.338.007 8.293.119 23.196.821 6.893.140
Finansman Gelirleri
37 41.078 500.195 0 378.736
Finansman Giderleri
37 -1.704.203 -6.113.646 -650.234 -2.276.884
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
43.674.882 2.679.668 22.546.587 4.994.992
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.817.756 -1.768.735 -5.547.036 -2.109.601
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -1.892.287 -2.984.324 -1.445.956 -1.624.053
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -6.925.469 1.215.589 -4.101.080 -485.548
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
34.857.126 910.933 16.999.551 2.885.391
DÖNEM KARI (ZARARI)
34.857.126 910.933 16.999.551 2.885.391
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
41 34.857.126 910.933 16.999.551 2.885.391
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 -2.173
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 0 0 -2.716
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
38 0 0 0 543
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
38 0 0 0 543
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 -2.173
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
34.857.126 910.933 16.999.551 2.883.218
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
34.857.126 910.933 16.999.551 2.883.218
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973180
BIST