***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler55.000.000 0 68.766.815 -26.898 354.075 35.262.901 32.454.241 214.163.936 0 214.163.936Transferler30 0 0 0 0 234.791 35.262.901 -34.506.633 0 -149.505 -149.505Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 0 0 0 11.271 0 0 14.733.120 14.744.391 0 14.744.391Dönem Karı (Zararı)30 0 0 0 0 0 0 14.733.120 14.733.120 0 14.733.120Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)30 0 0 0 11.271 0 0 0 11.271 0 11.271Sermaye Arttırımı30 15.500.000 0 0 0 0 0 0 15.500.000 0 15.500.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)30 0 25.530.586 0 0 0 0 0 25.530.586 0 25.530.586Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması30 0 0 0 2.173 0 0 0 2.173 0 2.173Dönem Sonu Bakiyeler70.500.000 25.530.586 68.766.815 -26.898 354.075 35.262.901 14.733.120 214.163.936 0 214.163.936Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler70.500.000 25.530.586 68.766.815 -26.898 354.075 35.262.901 14.733.120 214.163.936 214.163.936Transferler30 13.395.000 0 0 0 0 14.733.120 -14.733.120 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 0 0 0 13.835 0 0 32.454.241 32.478.015 0 32.478.015Dönem Karı (Zararı)30 0 0 0 0 0 0 32.454.241 32.454.241 0 32.464.180Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)30 0 0 0 13.835 0 0 0 13.063 0 13.835Sermaye Arttırımı30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler83.895.000 25.530.586 68.766.815 -13.063 354.075 35.262.901 32.454.241 246.632.012 0 246.632.012Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI144.397 -14.466.292Dönem Karı (Zararı)32.464.180 14.733.120Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)30 32.464.180 14.733.120Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-16.874.899 1.468.577Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 1.337.182 981.552Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7 195.650 201.200Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 195.650 201.200Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler25 181.512 293.303Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 255.518 180.702Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 -74.006 112.601Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler34,37 2.699.980 3.684.559Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler37 2.752.293 3.221.443Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri34 675.474 993.891Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34 -727.787 -530.775Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler35 -25.947.459 -4.391.922Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler35 -25.360.773 -4.405.196Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler35 0 233.547Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler11 -586.686 -220.273Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 5.578.165 903.509Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler14 -919.929 -203.624Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler14 -919.929 -203.624İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-14.696.955 -30.818.945Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)47 -3.944.736 -6.015.000Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 1.264.408 -10.841.670İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -591.682 270.678İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 1.856.090 -11.112.348Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 177.818 -802.771İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -141.247 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 319.065 -802.771Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -15.232.764 -3.573.599Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)11 -235.616 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -2.824.970 162.896Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 5.950.618 -2.992.786İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 0 -235.302İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 5.950.618 -2.757.484Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 35.454 -23.628Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 1.151.727 -2.861.229İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 0 -2.881.292İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 1.151.727 20.063Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 331.862 -4.316.469İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler29 -1.370.756 445.311Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 -1.370.756 445.311Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları892.326 -14.617.248Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler25 -100.268 -37.931Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 -647.661 188.887YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.901.444 -6.787.090Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri30 0 -149.505Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 1.805.941 579.741Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 1.805.941 579.741Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -8.334.119 -4.436.770Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -8.334.119 -4.436.770Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -189.227 -819.804Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 933.909 0Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -1.117.948 -1.960.752FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.642.520 21.540.166Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri30 0 43.725.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri30 0 43.725.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri47 26.850.000 28.774.738Kredilerden Nakit Girişleri47 26.850.000 28.774.738Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -17.455.187 -45.043.715Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -17.455.187 -45.043.715Ödenen Faiz37 -2.752.293 -3.221.443Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)30 0 -2.694.414YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-114.527 286.784NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-114.527 286.784DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ674.962 388.178DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ560.435 674.962Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 550.497 674.962Finansal Yatırımlar47 9.726.189 5.781.453Ticari Alacaklar7 16.147.614 18.279.947İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 594.104 2.422İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 15.553.510 18.277.525Diğer Alacaklar9 1.722.314 1.900.132İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 141.247 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 1.581.067 1.900.132Stoklar10 59.506.959 44.274.195Canlı Varlıklar11 426.263 0Peşin Ödenmiş Giderler12 3.559.219 734.249İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 3.559.219 734.249Diğer Dönen Varlıklar29 6.555.085 5.184.332ARA TOPLAM98.194.140 76.829.270TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR98.194.140 76.829.270DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar7 13.425 16.624İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 13.425 16.624Canlı Varlıklar11 2.761.102 2.181.025Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 172.550.000 147.000.000Maddi Duran Varlıklar14 53.306.811 47.195.883Peşin Ödenmiş Giderler11 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR228.631.338 196.393.532TOPLAM VARLIKLAR326.825.478 273.222.802KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 21.988.413 9.124.175İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar47 21.988.413 9.124.175Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 9.919.828 8.056.317İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 9.919.828 8.056.317Ticari Borçlar7 7.937.253 2.714.422İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 7.937.253 2.714.422Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 218.541 183.087Diğer Borçlar9 1.406.554 279.066İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.406.554 279.066Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 569.610 237.748İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 569.610 237.748Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 0 647.661Kısa Vadeli Karşılıklar25 90.129 148.297Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 28.129 12.291Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 62.000 136.006ARA TOPLAM42.130.328 21.390.773TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER42.130.328 21.390.773UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar47 3.455.947 8.788.883İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 3.455.947 8.788.883Diğer Borçlar9 55.803 31.564İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 55.803 31.564Uzun Vadeli Karşılıklar25 619.720 494.143Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 619.720 494.143Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 33.931.668 28.353.503TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER38.063.138 37.668.093TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER80.193.466 59.058.866ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar246.632.012 214.163.936Ödenmiş Sermaye30 83.895.000 70.500.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 25.530.586 25.530.586Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 68.753.752 68.739.917Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 68.753.752 68.739.917Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 68.766.815 68.766.815Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -13.063 -26.898Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 735.532 354.075Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 35.262.901 34.306.238Net Dönem Karı veya Zararı30 32.454.241 14.733.120TOPLAM ÖZKAYNAKLAR246.632.012 214.163.936TOPLAM KAYNAKLAR326.825.478 273.222.802Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 68.820.572 62.649.534Satışların Maliyeti31 -47.646.739 -37.383.503TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)21.173.833 25.266.031Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları31 586.686 220.273BRÜT KAR (ZARAR)21.760.519 25.486.304Genel Yönetim Giderleri28 -5.311.544 -4.300.141Pazarlama Giderleri28 -3.131.805 -2.100.163Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 5.468.366 3.317.772Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -2.428.959 -2.005.688ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)16.356.577 20.398.084Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 27.572.903 4.800.426Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 0 -233.547TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri35 17.192 -67.759FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)43.946.672 24.897.204Finansman Gelirleri37 479.626 526.910Finansman Giderleri37 -2.884.672 -6.677.747SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)41.541.626 18.746.367Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-9.087.385 -4.013.247Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -3.512.679 -3.173.696Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 -5.574.706 -839.551SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)32.454.241 14.733.120DÖNEM KARI (ZARARI)32.454.241 14.733.120Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları41 32.454.241 14.733.120Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar13.835 11.271Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)38 17.294 14.089Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler38 -3.459 -2.818Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi38 -3.459 -2.818Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.835 11.271TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)32.468.076 14.744.391Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları32.468.076 14.744.391http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021603BIST