***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler70.500.000 25.530.586 68.766.815 -26.898 14.733.120 -14.733.120 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 0 0 0 0 0 0 11.175.602 11.175.602 11.175.602Dönem Karı (Zararı)30 0 0 0 0 0 0 11.175.602 11.175.602 11.175.602Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)30 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler70.500.000 25.530.586 68.766.815 -26.898 354.075 49.039.358 11.175.602 225.339.538 225.339.538Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler83.895.000 25.530.586 68.766.815 -13.063 735.532 35.262.901 32.454.241 246.632.012 246.632.012Transferler30 0 0 0 0 460.634 31.993.607 -32.454.241 0 0 6.818.642 6.818.642 6.818.642Dönem Karı (Zararı)30 0 0 0 0 0 0 6.818.642 6.818.642 6.818.642Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)30 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler83.895.000 25.530.586 68.766.815 -13.063 1.196.166 67.256.508 6.818.642 253.450.654 253.450.654Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.701.456 3.138.146Dönem Karı (Zararı)6.818.642 11.175.602Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)30 6.818.642 11.175.602Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-10.278.065 -8.280.228Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 365.323 300.995Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7 -409.714 -40.136Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -409.714 -40.136Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler25 177.170 25.165Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 177.170 100.171Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 0 -75.006Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler34,37 1.193.252 190.822Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler37 1.347.714 521.796Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri34 692.249 770.493Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34 -846.711 -1.101.467Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler35 -12.718.564 -10.912.535Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler35 -10.955.574 -10.912.535Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler11 -1.762.990 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 1.114.468 2.436.803Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler14 0 -281.342Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler14 0 -281.342İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler6.469.876 185.909Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)47 7.694.977 -2.772.501Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -2.611.737 1.547.575İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 36.095 -828İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -2.647.832 1.548.403Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 289.736 40.319İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 141.247 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 148.489 40.319Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 3.937.794 -4.010.072Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)11 355.681 -397.255Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -2.514.876 -727.663Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -1.833.504 6.011.300İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -1.833.504 6.011.300Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 65.756 51.920Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -1.312.599 41.118İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -1.312.599 41.118Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 2.824.436 1.282.067İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler29 -425.788 -880.899Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 -425.788 -880.899Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.010.453 3.081.283Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler25 -22.840 -8.233Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 713.843 65.096YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.131.755 -2.544.522Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 0 539.604Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 0 539.604Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -624.811 -3.051.410Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -624.811 -3.051.410Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -229.500 -32.716Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 182.023 0Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -459.467 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.824.895 -463.384Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri47 8.000.000 3.000.000Kredilerden Nakit Girişleri47 8.000.000 3.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -8.477.181 -2.941.588Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -8.477.181 -2.941.588Ödenen Faiz37 -1.347.714 -521.796YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)744.806 130.240NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)744.806 130.240DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ550.497 674.962DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.295.303 805.202Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 1.295.303 550.497Finansal Yatırımlar47 12.986.786 9.726.189Ticari Alacaklar7 18.479.661 16.147.614İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 558.009 594.104İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 17.921.652 15.553.510Diğer Alacaklar9 1.432.578 1.722.314İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 141.247İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 1.432.578 1.581.067Stoklar10 55.569.165 59.506.959Canlı Varlıklar11 696.590 426.263Peşin Ödenmiş Giderler12 6.074.095 3.559.219İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 6.074.095 3.559.219Diğer Dönen Varlıklar29 6.980.873 6.555.085ARA TOPLAM103.515.051 98.194.140TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR103.515.051 98.194.140DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar7 10.580 13.425İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 10.580 13.425Canlı Varlıklar11 4.175.528 2.761.102Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 172.779.500 172.550.000Maddi Duran Varlıklar14 53.566.299 53.306.811Peşin Ödenmiş Giderler11 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR230.531.907 228.631.338TOPLAM VARLIKLAR334.046.958 326.825.478KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 24.379.789 21.988.413İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar47 24.379.789 21.988.413Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 86.781 1.406.554İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 86.781 1.406.554Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 3.394.046 569.610İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 3.394.046 569.610Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 713.843 0Kısa Vadeli Karşılıklar25 89.524 90.129Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 27.524 28.129Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 62.000 62.000ARA TOPLAM43.584.091 42.130.328TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER43.584.091 42.130.328UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar47 1.128.445 3.455.947İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 1.128.445 3.455.947Diğer Borçlar9 62.977 55.803İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 62.977 55.803Uzun Vadeli Karşılıklar25 774.655 619.720Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 774.655 619.720Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 35.046.136 33.931.668TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER37.012.213 38.063.138TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER80.596.304 80.193.466ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar253.450.654 246.632.012Ödenmiş Sermaye30 83.895.000 83.895.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 25.530.586 25.530.586Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 68.753.752 68.753.752Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 68.753.752 68.753.752Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 68.766.815 68.766.815Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -13.063 -13.063Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 1.196.166 735.532Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 67.256.508 35.262.901Net Dönem Karı veya Zararı30 6.818.642 32.454.241TOPLAM ÖZKAYNAKLAR253.450.654 246.632.012TOPLAM KAYNAKLAR334.046.958 326.825.478Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideGelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 28.020.859 17.220.741Satışların Maliyeti31 -21.964.465 -14.008.753TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.056.394 3.211.988Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları31 1.762.990 693.484BRÜT KAR (ZARAR)7.819.384 3.905.472Genel Yönetim Giderleri28 -1.682.982 -1.001.156Pazarlama Giderleri28 -1.251.643 -491.565Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 2.753.956 2.068.680Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -779.729 -1.090.996ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.858.986 3.390.435Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 3.260.597 11.193.877TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri35 32.020 2.761FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.151.603 14.587.073Finansman Gelirleri37 3.661 30.273Finansman Giderleri37 -1.508.310 -541.243SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.646.954 14.076.103Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.828.312 -2.900.501Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -713.843 -463.698Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 -1.114.469 -2.436.803SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.818.642 11.175.602DÖNEM KARI (ZARARI)6.818.642 11.175.602Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar41 0 0Ana Ortaklık Payları41 6.818.642 11.175.602Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.818.642 11.175.602Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.818.642 11.175.602http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027875BIST