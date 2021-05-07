***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2021-31.03.2021Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarFinansal rapor bildirimimiz ekinde yer alan "Ortaklık Yapısı Bilgisi" nin güncellenmesiDeğişikliğin NedeniFinansal Rapor bildirimimiz ekinde yer alan "Ortaklık Yapısı Bilgisi" nin güncellenmesiDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiYokturAçıklamalarFinansal rapor bildirimimiz ekinde yer alan "Ortaklık Yapısı Bilgisi" düzeltilip tekrar yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935420BIST