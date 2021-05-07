***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
07.05.2021 18:52
***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2021-31.03.2021
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Finansal rapor bildirimimiz ekinde yer alan "Ortaklık Yapısı Bilgisi" nin güncellenmesi
Değişikliğin Nedeni
Finansal Rapor bildirimimiz ekinde yer alan "Ortaklık Yapısı Bilgisi" nin güncellenmesi
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur
Açıklamalar
Finansal rapor bildirimimiz ekinde yer alan "Ortaklık Yapısı Bilgisi" düzeltilip tekrar yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935420
BIST
18:051.441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 13,60
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.445
En Düşük
1.423
18:058,2439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0257
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3034
En Düşük
8,2177
18:0510,0282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0232
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0439
En Düşük
9,9609
18:05485,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,27
|Açılış
|: 485,84
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
489,12
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHGZT
|1,43
|7.562.169
|% 10,00
|
|AYES
|22,00
|1.864.170
|% 10,00
|
|INVEO
|120,00
|220.807.036
|% 9,99
|
|TGSAS
|13,87
|5.422.685
|% 9,99
|
|INTEM
|45,72
|5.850.864
|% 9,96
|
|VAKFN
|15,54
|6.050.950
|% -9,97
|
|ITTFH
|1,90
|117.196.824
|% -8,65
|
|AKSA
|15,90
|104.347.968
|% -7,40
|
|MERIT
|288,20
|2.951.259
|% -6,46
|
|YGYO
|1,24
|43.375.951
|% -6,06
|
|PETKM
|6,53
|5.610.140.679
|% -5,36
|
|GARAN
|7,72
|2.339.855.716
|% 4,47
|
|KOZAL
|129,20
|1.812.737.090
|% 5,47
|
|KRDMD
|8,48
|1.314.961.743
|% 2,42
|
|TUPRS
|96,60
|938.145.785
|% 5,34
|
|PETKM
|6,53
|5.610.140.679
|% -5,36
|
|YKBNK
|2,13
|871.563.500
|% 2,40
|
|TSKB
|1,29
|505.632.060
|% 4,03
|
|GARAN
|7,72
|2.339.855.716
|% 4,47
|
|SKBNK
|1,18
|244.874.470
|% 2,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2358
|8,2424
|% -0,33
|
|Euro
|10,0189
|10,0270
|% 0,22
|
|Sterlin
|11,4874
|11,5450
|% 0,30
|
|Frank
|9,0979
|9,1528
|% 0,25
|
|Riyal
|2,1884
|2,1994
|% -0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|20,41
|
|Altın Gr.
|485
|486
|2,97
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,42
|27,46
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,31
|68,31
|0,22
|