***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi2021/04.DönemDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarFinansal Durum Tablosu-Gelir Tablosu-Nakit Akış Tablosu-Özkaynak Değişim TablosuDeğişikliğin NedeniBağımsız Denetim Raporu verisinin Re'sen farklı girilmesinden dolayı değişiklikDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi9.939 TLAçıklamalarFinansal Durum Tablosu-Gelir Tablosu-Nakit Akış Tablosu-Özkaynak Değişim Tablosu Düzeltmesidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021494BIST