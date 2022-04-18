***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
18.04.2022 16:55
***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
2021/04.Dönem
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Finansal Durum Tablosu-Gelir Tablosu-Nakit Akış Tablosu-Özkaynak Değişim Tablosu
Değişikliğin Nedeni
Bağımsız Denetim Raporu verisinin Re'sen farklı girilmesinden dolayı değişiklik
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
9.939 TL
Açıklamalar
Finansal Durum Tablosu-Gelir Tablosu-Nakit Akış Tablosu-Özkaynak Değişim Tablosu Düzeltmesidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021494
BIST
18:052.519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 8,93
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.491
18:0514,6611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0245
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6755
En Düşük
14,6258
18:0515,8390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0450
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8615
En Düşük
15,7630
18:05921,25
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -10,13
|Açılış
|: 921,25
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
934,62
En Düşük
920,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|17,18
|323.293.783
|% 9,99
|
|DAGHL
|19,29
|10.247.049
|% 9,98
|
|AYEN
|15,87
|25.459.814
|% 9,98
|
|BOSSA
|45,50
|53.704.350
|% 9,96
|
|ARMDA
|105,00
|4.626.979
|% 9,95
|
|ISGYO
|11,07
|55.041.309
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|84.580.149
|% -9,98
|
|EDATA
|18,00
|64.783.047
|% -9,95
|
|AVGYO
|3,46
|37.294.642
|% -9,90
|
|PEGYO
|1,46
|43.523.242
|% -9,88
|
|THYAO
|38,76
|4.804.028.160
|% 2,98
|
|GARAN
|14,18
|3.683.699.563
|% -1,66
|
|KRDMD
|16,40
|2.893.114.644
|% 1,61
|
|YKBNK
|5,22
|2.588.754.111
|% -0,38
|
|SISE
|17,97
|2.238.322.889
|% -0,55
|
|ODAS
|2,53
|1.458.501.509
|% 6,30
|
|TSKB
|2,00
|992.761.675
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,22
|2.588.754.111
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,90
|1.118.456.251
|% 0,00
|
|GARAN
|14,18
|3.683.699.563
|% -1,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6577
|14,6611
|% 0,17
|
|Euro
|15,8281
|15,8390
|% 0,28
|
|Sterlin
|19,0037
|19,0990
|% 0,07
|
|Frank
|15,3826
|15,4753
|% -0,32
|
|Riyal
|3,8989
|3,9184
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|921
|921
|-10,43
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,14
|-0,75
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,86
|-0,32
|