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***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.05.2021 11:27



***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 07.04.2021
Genel Kurul Tarihi 28.04.2021
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.04.2021
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe MENEMEN
Adres CUMHURİYET MAHALLESİ 136/2 SOKAK NO:10/A KOYUNDERE MENEMEN-İZMİR

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda yetki verilmesi,
2 - 2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun müzakeresi ve onaylanması
3 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin ödenecek ücretlerinin yeniden belirlenmesi,
5 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2020 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
6 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 2021 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi,
7 - İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi, Şirketimizin 2020 yılında gerçekleşen ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.
8 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
9 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10 - Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Ek-1-FADE GENEL KURUL GÜNDEMİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Ek-2-FADE 2020 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Ek-3-Fade Genel Kurul Toplantısına Davet.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 28.04.2021 günü saat:10:00'da Cumhuriyet Mahallesi 136/2 Sokak No:10/A Koyundere Menemen İZMİR adresinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Bilanço ve Kar/Zarar hesapları müzakere edildi ve onaylandı.
2. Yönetim Kurulu Üyeleri 2020 yılında yapmış oldukları muamele,fiil ve işlerden ötürü ibra edildi.
3.Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler belirlendi.
4.Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisi görüşülerek kabul edildi.
5.Şirketin 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin bağımsız denetim firması olarak "HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş." firmasının seçilmesine karar verildi.
6.İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.
7.Şirketin 2020 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar Genel Kurul'un bilgisine sunuldu ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır 800.000 TL olarak belirlendi.
8.Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K.nun 395.ve 396. Maddesinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 30.04.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2020 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 2020 GENEL KURUL HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.04.2021 tarihinde saat:10:00'da, Cumhuriyet Mahallesi 136/2 Sokak No:10/A Koyundere Menemen/İZMİR adresinde gerçekleştirilmiştir.
"30.04.2021 Tarihinde Menemen Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından, Şirketimiz 2020 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı Tescili yapılmıştır."





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935608


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