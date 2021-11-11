***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
11.11.2021 18:10
***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu Ek'te yer almaktadır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977083
BIST
18:001.627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,48
|Açılış
|: 1.622
|
|Önceki Kapanış
|: 1.624
|
1.644
En Düşük
1.621
18:009,8867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0452
|Açılış
|: 9,9230
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8350
|
9,9744
En Düşük
9,8289
18:0011,3533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0554
|Açılış
|: 11,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
|
11,4577
En Düşük
11,2896
18:00592,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 5,83
|Açılış
|: 591,71
|
|Önceki Kapanış
|: 586,34
|
597,37
En Düşük
584,13
BIST En Aktif Hisseler18:00
|DOBUR
|102,30
|23.946.896
|% 10,00
|
|OZRDN
|8,47
|31.014.096
|% 10,00
|
|ATATP
|53,00
|99.957.314
|% 9,96
|
|DOAS
|41,52
|118.736.891
|% 9,96
|
|MERCN
|11,17
|57.509.234
|% 9,94
|
|BASGZ
|17,29
|192.687.794
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,56
|90.379.758
|% -9,97
|
|RALYH
|7,18
|106.256.739
|% -9,91
|
|TURGG
|130,80
|41.668.122
|% -9,54
|
|SUMAS
|94,25
|678.520
|% -8,85
|
|PETKM
|7,62
|8.461.772.214
|% 5,10
|
|GARAN
|10,59
|3.470.166.057
|% -1,30
|
|THYAO
|17,76
|1.901.813.887
|% -2,04
|
|TUPRS
|156,70
|1.685.908.755
|% -0,76
|
|SISE
|9,48
|1.312.840.938
|% -0,94
|
|PETKM
|7,62
|8.461.772.214
|% 5,10
|
|GARAN
|10,59
|3.470.166.057
|% -1,30
|
|YKBNK
|3,08
|917.175.408
|% -1,60
|
|EKGYO
|2,05
|366.795.314
|% -2,84
|
|ODAS
|1,51
|257.615.595
|% -0,66
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,8830
|9,8867
|% 0,46
|
|Euro
|11,3413
|11,3533
|% 0,49
|
|Sterlin
|13,2163
|13,2825
|% 0,45
|
|Frank
|10,6920
|10,7565
|% 0,18
|
|Riyal
|2,6307
|2,6439
|% 0,54
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|9,23
|
|Altın Gr.
|592
|592
|5,44
|
|Cumhuriyet
|3.932
|3.992
|61,00
|
|Tam
|3.913
|4.011
|58,95
|
|Yarım
|1.891
|1.940
|28,52
|
|Çeyrek
|949
|970
|14,25
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,20
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|7,98
|8,00
|0,18
|
|B. Petrol
|83,22
|83,22
|0,58
|
Seans Raporu
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