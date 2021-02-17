***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020-31.12.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteMenemen Vegi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2020 Yılı 4.Dönem Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi Eki Olarak Verilmiştir.Mali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2020AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Menemen Vergi Dairesi Başkanlığı'na sunulan, SPK Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910512BIST