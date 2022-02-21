***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021 - 31.12.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteMenemen Vergi Dairesi MüdürlüğüMali Tablonun Verilme Nedeni2021 Yılı 4.Dönem Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi Ek'i Olarak Verilmiştir.Mali Tablonun Verilme Tarihi16/02/2022AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi Ek'i olarak Menemen Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne sunulan, SPK Mevzuatına göre düzenlenmemiş "Gelir Tablosu" Ek'te yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003213BIST