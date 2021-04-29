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***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.04.2021 09:13



***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 29.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.04.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREFADE00020 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, FADE, TREFADE00012 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREFADE00020 1.045.000 19
B Grubu, FADE, TREFADE00012 12.350.000 19

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 29.03.2021 Tarih ve 2021/44 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile,
2020 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen 7.247.690 TL dağıtılabilir net dönem karından, 6.147.310 TL'nin geçmiş yıl karlarından olmak üzere toplam 13.395.000 TL temettünün, pay
senedi olarak dağıtılmasına, Kar dağıtımına ilişkin teklifin Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmişti.
28.04.2021 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulunun teklifi onaylanmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2020 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 70.500.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 119.284
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 18.746.367 9.855.236
4. Vergiler ( - ) 4.013.247 2.226.089
5. Net Dönem Kârı 14.733.120 7.629.147
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 381.457,35 381.457,35
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 14.351.663 7.247.690
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 14.351.663 7.247.690
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 14.351.663 7.247.690
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 7.247.690 7.247.690
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 7.247.690 7.247.690
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 7.103.973 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 6.147.310 6.147.310

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0 1.045.000 7,28 0,19 19
B Grubu 0 12.350.000 86,05 0,19 19
TOPLAM 0 13.395.000 93,33 0,19 19

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932169


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Çeyrek 740 757 -9,63  
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