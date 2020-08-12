***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
12.08.2020 08:50
***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul'un 11.08.2020 tarih ve 3346 sayılı yazısındaki talep üzerine, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında mevcut durum itibariyle Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868226
BIST
18:051.110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.112
En Düşük
1.082
18:057,2197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0151
|Açılış
|: 7,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,2863
En Düşük
7,1827
18:058,4770
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0057
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,5547
En Düşük
8,4425
18:05436,59
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -6,20
|Açılış
|: 436,59
|
|Önceki Kapanış
|: 442,79
|
450,68
En Düşük
433,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|KUTPO
|31,46
|25.681.991
|% 10,00
|
|KENT
|1.720,60
|1.890.939
|% 10,00
|
|HALKS
|3,41
|248.388
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,11
|60.075.543
|% -10,00
|
|EKIZ
|10,18
|5.145.089
|% -9,99
|
|RALYH
|18,08
|9.316.771
|% -9,96
|
|GLRYH
|18,18
|122.809.555
|% -9,28
|
|ISATR
|242.000,00
|242.000
|% -9,06
|
|THYAO
|11,61
|2.178.844.230
|% 9,94
|
|ASELS
|18,10
|1.835.766.397
|% 0,39
|
|EKGYO
|2,07
|1.830.019.894
|% 4,55
|
|GARAN
|7,05
|1.515.198.924
|% 7,31
|
|SISE
|6,30
|1.499.857.399
|% 5,88
|
|EKGYO
|2,07
|1.830.019.894
|% 4,55
|
|YKBNK
|2,15
|523.278.605
|% 5,39
|
|AKBNK
|5,07
|1.201.857.248
|% 6,51
|
|SISE
|6,30
|1.499.857.399
|% 5,88
|
|GARAN
|7,05
|1.515.198.924
|% 7,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2053
|7,2197
|% 0,21
|
|Euro
|8,4543
|8,4770
|% -0,07
|
|Sterlin
|9,3679
|9,4148
|% -0,04
|
|Frank
|7,8084
|7,8555
|% -0,22
|
|Riyal
|1,9161
|1,9257
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.891
|-21,22
|
|Altın Gr.
|436
|436
|-6,56
|
|Cumhuriyet
|3.018
|3.064
|-199,00
|
|Tam
|3.006
|3.083
|-195,43
|
|Yarım
|1.453
|1.491
|-94,54
|
|Çeyrek
|729
|746
|-47,27
|
|Gümüş.Ons
|24,51
|24,54
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|5,56
|5,56
|-0,19
|
|B. Petrol
|44,69
|44,69
|0,19
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57DZGYO
Yüzde 8.53 oranında artışla 8.27 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 537, 233 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 111 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 28 üstünde . İşlem hacmi 23, 351.00 milyon TL de
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17:55QNBFB
Yüzde 9.96 oranında artışla 70.65 lira fiyatla işlem gören hissede 162, 228 adet işlem
-
17:54VAKBN
Yüzde 8.05 oranında artışla 4.43 lira fiyatla işlem gören hissede 99, 539, 561 adet işlem
-
17:53DYOBY
Yüzde 9.66 oranında artışla 6.13 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 324, 254 adet işlem