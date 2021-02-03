***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
03.02.2021 16:46
***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 03.02.2021 tarih ve BİAŞ-2-479 sayılı yazısı ile Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri " başlıklı 8. maddesine istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907242
BIST
16:361.521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 9,29
|Açılış
|: 1.521
|
|Önceki Kapanış
|: 1.511
|
1.527
En Düşük
1.509
16:367,1718
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0305
|Açılış
|: 7,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1700
|
7,2044
En Düşük
7,1238
16:368,6234
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0441
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6838
En Düşük
8,5825
16:36423,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,53
|Açılış
|: 423,68
|
|Önceki Kapanış
|: 425,21
|
427,04
En Düşük
420,46
BIST En Aktif Hisseler16:36
|MERKO
|9,02
|149.117.137
|% 10,00
|
|IDEAS
|19,69
|20.907.229
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,56
|3.270.802
|% 10,00
|
|YESIL
|242,00
|12.335.752
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.356.355
|% 10,00
|
|EMNIS
|35,00
|473.818
|% -9,79
|
|MERIT
|140,00
|351.449
|% -7,89
|
|ALMAD
|2,60
|7.883.190
|% -7,47
|
|PKENT
|1.725,00
|2.623.075
|% -6,49
|
|BTCIM
|10,52
|19.163.699
|% -6,16
|
|EKGYO
|2,50
|2.150.186.258
|% 1,63
|
|GARAN
|9,97
|1.319.869.673
|% 2,89
|
|KOZAL
|122,90
|1.081.713.180
|% 1,32
|
|ODAS
|4,14
|917.513.039
|% 3,24
|
|DOHOL
|4,08
|778.153.782
|% -3,32
|
|EKGYO
|2,50
|2.150.186.258
|% 1,63
|
|TSKB
|1,86
|556.334.085
|% 1,09
|
|ODAS
|4,14
|917.513.039
|% 3,24
|
|GSDHO
|2,66
|530.908.653
|% 5,98
|
|DOHOL
|4,08
|778.153.782
|% -3,32
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1683
|7,1718
|% -0,42
|
|Euro
|8,6184
|8,6234
|% -0,51
|
|Sterlin
|9,7492
|9,7981
|% -0,61
|
|Frank
|7,9469
|7,9948
|% -0,52
|
|Riyal
|1,9063
|1,9159
|% -0,41
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|3,85
|
|Altın Gr.
|424
|424
|-1,23
|
|Cumhuriyet
|2.813
|2.855
|3,00
|
|Tam
|2.800
|2.871
|3,36
|
|Yarım
|1.353
|1.389
|1,62
|
|Çeyrek
|679
|694
|0,81
|
|Gümüş.Ons
|27,01
|27,04
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,11
|
|B. Petrol
|58,14
|58,14
|0,34
|
Seans Raporu
16:36
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-
16:48AVOD
Yüzde 5.08 oranında artışla 8.07 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 784, 267 adet işlem
-
16:47PENGD
Yüzde 9.98 oranında artışla 5.40 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 655, 327 adet işlem
-
16:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 9 artarak (% 0.49 ) 1, 611
-
16:46XU100
Endeks 1, 519 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 22, 490.00 milyon TL de
-
16:41XU100
Endeks 1, 518 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 44 üstünde . İşlem hacmi 22, 339.00 milyon TL de