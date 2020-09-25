***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.09.2020 17:29
***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Fade Gıda Yatırım San.Tic.A.Ş. 2020 yılı Kuru Domates sezonuna, Ağustos 2020 itibari ile başlamış bulunmakta olup şu ana kadar Yunanistan, Avusturya, İtalya, Almanya, Polonya, Amerika, Çek Cumhuriyeti , Norveç ve Fransa'dan toplamda 1.500.000 Euro' luk Kuru Domates siparişi almıştır.
Bu siparişlerin 687.000 Euro' luk kısmı şu ana kadar yüklenmiştir. Geçen yıl (2019 sezonunda) aynı dönemde yüklenen miktar ise 460.000 Euro' dur. Sayın yatırımcılarımızın bilgisine
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876762
BIST
18:051.124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,61
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.120
|
1.135
En Düşük
1.124
18:057,6651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0397
|Açılış
|: 7,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6870
En Düşük
7,5122
18:058,9165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0133
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9100
|
8,9420
En Düşük
8,7728
18:05459,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,83
|Açılış
|: 459,78
|
|Önceki Kapanış
|: 457,96
|
459,86
En Düşük
452,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|2.852,00
|3.192.890
|% 10,00
|
|YBTAS
|18.813,30
|1.900.717
|% 10,00
|
|MERKO
|9,02
|48.810.511
|% 10,00
|
|CEMTS
|14,96
|245.603.747
|% 10,00
|
|ATSYH
|2,75
|1.729.279
|% 10,00
|
|HURGZ
|1,98
|473.988.617
|% -10,00
|
|YONGA
|47,66
|5.932.991
|% -9,99
|
|AYCES
|102,10
|40.002.851
|% -9,96
|
|ARMDA
|66,00
|34.905.296
|% -9,96
|
|SANFM
|8,07
|2.624.359
|% -9,93
|
|GARAN
|7,17
|3.449.031.754
|% 2,28
|
|SISE
|7,07
|1.975.358.065
|% 3,51
|
|ASELS
|17,22
|1.267.988.752
|% 1,47
|
|AKBNK
|5,10
|773.625.802
|% 1,19
|
|KRDMD
|3,30
|727.306.741
|% 0,61
|
|GARAN
|7,17
|3.449.031.754
|% 2,28
|
|SISE
|7,07
|1.975.358.065
|% 3,51
|
|ODAS
|2,69
|671.735.567
|% 2,67
|
|AKENR
|2,06
|513.344.168
|% 3,00
|
|ZOREN
|2,64
|626.406.768
|% 3,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6626
|7,6649
|% 0,52
|
|Euro
|8,9095
|8,9169
|% 0,15
|
|Sterlin
|9,7190
|9,7677
|% 0,32
|
|Frank
|8,2177
|8,2672
|% 0,29
|
|Riyal
|2,0372
|2,0474
|% 0,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.866
|-2,24
|
|Altın Gr.
|460
|460
|1,67
|
|Cumhuriyet
|3.052
|3.098
|8,00
|
|Tam
|3.036
|3.112
|9,33
|
|Yarım
|1.467
|1.505
|4,51
|
|Çeyrek
|736
|753
|2,26
|
|Gümüş.Ons
|23,10
|23,15
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|5,68
|5,69
|0,01
|
|B. Petrol
|41,89
|41,89
|-0,05
|