***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Fade Gıda Yatırım San.Tic.A.Ş. 2020 yılı Kuru Domates sezonuna, Ağustos 2020 itibari ile başlamış bulunmakta olup şu ana kadar Yunanistan, Avusturya, İtalya, Almanya, Polonya, Amerika, Çek Cumhuriyeti , Norveç ve Fransa'dan toplamda 1.500.000 Euro' luk Kuru Domates siparişi almıştır.Bu siparişlerin 687.000 Euro' luk kısmı şu ana kadar yüklenmiştir. Geçen yıl (2019 sezonunda) aynı dönemde yüklenen miktar ise 460.000 Euro' dur. Sayın yatırımcılarımızın bilgisinehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876762BIST