***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30.10.2020 tarihinde İzmir Seferihisar açıklarında saat 14:51 'de 6,6 şiddetinde meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, depremden etkilenen yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.Şirketimiz tesislerinin (AVM, Üretim, Gıda, Soğuk Hava, Fide) üretim faaliyetlerinde herhangi bir sıkıntı veya aksama olmadığı ve olağan faaliyetlerimize aynı şekilde devam edildiği siz yatırımcılara duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885331BIST