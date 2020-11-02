***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.11.2020 10:29
***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
30.10.2020 tarihinde İzmir Seferihisar açıklarında saat 14:51 'de 6,6 şiddetinde meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, depremden etkilenen yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.
Şirketimiz tesislerinin (AVM, Üretim, Gıda, Soğuk Hava, Fide) üretim faaliyetlerinde herhangi bir sıkıntı veya aksama olmadığı ve olağan faaliyetlerimize aynı şekilde devam edildiği siz yatırımcılara duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885331
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13:141.139
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|KARTN
|1.994,00
|8.791.546
|% 10,00
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|VANGD
|8,91
|1.810.084
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,71
|3.642.899
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,63
|829.793
|% 10,00
|
|SRVGY
|39,38
|292.797
|% 10,00
|
|ARTI
|6,57
|613.795
|% -10,00
|
|POLTK
|324,00
|799.308
|% -10,00
|
|EMNIS
|19,50
|309.738
|% -9,97
|
|COSMO
|5,71
|255.576
|% -9,94
|
|TACTR
|11,24
|474.946
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|TSKB
|2,60
|2.182.409.641
|% 1,96
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|ASELS
|17,80
|851.630.828
|% 6,27
|
|GARAN
|6,71
|657.739.193
|% 1,67
|
|SISE
|6,29
|605.998.451
|% 2,61
|
|THYAO
|9,69
|594.118.012
|% 7,43
|
|TSKB
|2,60
|2.182.409.641
|% 1,96
|
|KRDMD
|3,26
|573.694.852
|% 5,16
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|EKGYO
|1,74
|254.209.217
|% 1,16
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|SKBNK
|1,84
|211.598.412
|% 1,66
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|GARAN
|6,71
|657.739.193
|% 1,67
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3749
|8,3820
|% 0,44
|
|Euro
|9,7509
|9,7604
|% 0,92
|
|Sterlin
|10,7970
|10,8511
|% 0,21
|
|Frank
|9,1018
|9,1566
|% 0,39
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|Riyal
|2,2279
|2,2391
|% 0,42
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|13:14
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.886
|1.887
|7,59
|
|Altın Gr.
|509
|509
|4,38
|
|Cumhuriyet
|3.376
|3.427
|37,00
|
|Tam
|3.354
|3.439
|23,22
|
|Yarım
|1.621
|1.663
|11,24
|
|Çeyrek
|813
|832
|5,61
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,96
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,48
|0,13
|
|B. Petrol
|37,24
|37,24
|-0,70
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