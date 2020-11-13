***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGünümüz gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinde, tarım sektörü adı altında birlikte ele alınan "Bitkisel ve Hayvansal Üretim" payında ki çalışmalarımız hızla devam etmekte olup, hayvan çiftliği yatırımı kapsamında küçükbaş hayvan sayımız %100 kapasite sayımız olan 1.000 Adet'e ulaşmıştır. Bunun yanında büyükbaş hayvan yatırımına da başlanmıştır. Siz yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888406BIST