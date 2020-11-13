***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.11.2020 15:13
***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Günümüz gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinde, tarım sektörü adı altında birlikte ele alınan "Bitkisel ve Hayvansal Üretim" payında ki çalışmalarımız hızla devam etmekte olup, hayvan çiftliği yatırımı kapsamında küçükbaş hayvan sayımız %100 kapasite sayımız olan 1.000 Adet'e ulaşmıştır. Bunun yanında büyükbaş hayvan yatırımına da başlanmıştır. Siz yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888406
BIST
16:341.287
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 15,17
|Açılış
|: 1.277
|
|Önceki Kapanış
|: 1.272
|
1.293
En Düşük
1.273
16:347,6901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7482
En Düşük
7,5972
16:349,0987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 9,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1595
En Düşük
8,9891
16:34467,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,21
|Açılış
|: 467,31
|
|Önceki Kapanış
|: 463,90
|
469,95
En Düşük
458,96
BIST En Aktif Hisseler16:33
|KARTN
|2.145,00
|49.212.569
|% 10,00
|
|SEYKM
|13,97
|14.775.414
|% 10,00
|
|MERIT
|74,25
|308.383
|% 10,00
|
|TKURU
|430,50
|6.767.891
|% 9,99
|
|SKTAS
|5,29
|10.537.500
|% 9,98
|
|UZERB
|32,44
|542.890
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,89
|1.343.754
|% -9,93
|
|BALAT
|7,29
|201.312
|% -9,89
|
|ETILR
|4,47
|4.567.133
|% -9,88
|
|ATSYH
|4,65
|210.958
|% -9,53
|
|GARAN
|8,82
|3.860.964.669
|% 2,20
|
|KRDMD
|4,33
|2.863.203.691
|% 4,34
|
|YKBNK
|2,91
|1.371.913.716
|% 5,05
|
|AKBNK
|6,32
|1.226.426.510
|% 1,28
|
|PETKM
|4,75
|986.283.779
|% 2,15
|
|KRDMD
|4,33
|2.863.203.691
|% 4,34
|
|YKBNK
|2,91
|1.371.913.716
|% 5,05
|
|GARAN
|8,82
|3.860.964.669
|% 2,20
|
|TSKB
|2,29
|742.362.763
|% 2,69
|
|EKGYO
|1,90
|463.171.511
|% 1,06
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6826
|7,6927
|% 0,05
|
|Euro
|9,0788
|9,1015
|% 0,04
|
|Sterlin
|10,1052
|10,1559
|% 0,44
|
|Frank
|8,3871
|8,4376
|% 0,21
|
|Riyal
|2,0470
|2,0572
|% 0,11
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|13,05
|
|Altın Gr.
|469
|469
|5,15
|
|Cumhuriyet
|3.107
|3.154
|5,00
|
|Tam
|3.095
|3.175
|10,22
|
|Yarım
|1.496
|1.536
|4,94
|
|Çeyrek
|750
|768
|2,47
|
|Gümüş.Ons
|24,69
|24,72
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,13
|
|B. Petrol
|42,93
|42,93
|-0,60
|