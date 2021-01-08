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***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.01.2021 11:46



***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.08.2020-25.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

             1- 24.08.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile 2020 yılında 1 milyon Euro tutarında ORGANİK Kurutulmuş Domates siparişi alındığı ve söz konusu ürünlerin üretim ve tedarik çalışmalarına devam edildiğini belirtmiştik.
Söz konusu 1 milyon Euro tutarındaki ORGANİK Kurutulmuş Domates siparişlerinin üretimi ve tedariki tamamlanmıştır. Ve 1 milyon Euro tutarında ki ORGANİK Kurutulmuş Domates siparişlerinin 456 bin Euro luk kısmı yurtdışına ihraç edilmiştir. Kalan 544 bin Euro tutarındaki siparişlerin ise 2021 yılı sonuna kadar ihracatının gerçekleştirilmesi planlanmıştır.
2- Diğer 25.09.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile de  yukarıda belirtilmiş olan ORGANİK Kurutulmuş Domates siparişlerimize ilave olarak, 2020 yılı için toplam 1 milyon 500 bin Euro ' luk ORGANİK OLMAYAN (Konvansiyonel) Kurutulmuş Domates siparişi alındığını bildirmiştik.
Söz konusu bildirimdeki 1 milyon 500 bin Euro Organik Olmayan (Konvansiyonel) Kurutulmuş Domates siparişine ilave olarak 750 bin Euro luk daha yeni sipariş gelmiş ve Organik Olmayan (Konvansiyonel) Kurutulmuş Domates siparişimiz toplamda 2 milyon 250 bin Euro ya ulaşmıştır.
Toplam 2 milyon 250 bin Euro luk Organik Olmayan (Konvansiyonel) Kurutulmuş Domates siparişinin şu ana kadar 1 milyon 284 bin Euro luk kısmı yurtdışına ihraç edilmiş olup kalan 966 bin Euro tutarındaki siparişlerin ise 2021 yılı sonuna kadar ihracatının gerçekleştirilmesi planlanmıştır.
Siz değerli yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898171


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