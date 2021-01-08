***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.01.2021 11:46
***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.08.2020-25.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
1- 24.08.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile 2020 yılında 1 milyon Euro tutarında ORGANİK Kurutulmuş Domates siparişi alındığı ve söz konusu ürünlerin üretim ve tedarik çalışmalarına devam edildiğini belirtmiştik.
Söz konusu 1 milyon Euro tutarındaki ORGANİK Kurutulmuş Domates siparişlerinin üretimi ve tedariki tamamlanmıştır. Ve 1 milyon Euro tutarında ki ORGANİK Kurutulmuş Domates siparişlerinin 456 bin Euro luk kısmı yurtdışına ihraç edilmiştir. Kalan 544 bin Euro tutarındaki siparişlerin ise 2021 yılı sonuna kadar ihracatının gerçekleştirilmesi planlanmıştır.
2- Diğer 25.09.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile de yukarıda belirtilmiş olan ORGANİK Kurutulmuş Domates siparişlerimize ilave olarak, 2020 yılı için toplam 1 milyon 500 bin Euro ' luk ORGANİK OLMAYAN (Konvansiyonel) Kurutulmuş Domates siparişi alındığını bildirmiştik.
Söz konusu bildirimdeki 1 milyon 500 bin Euro Organik Olmayan (Konvansiyonel) Kurutulmuş Domates siparişine ilave olarak 750 bin Euro luk daha yeni sipariş gelmiş ve Organik Olmayan (Konvansiyonel) Kurutulmuş Domates siparişimiz toplamda 2 milyon 250 bin Euro ya ulaşmıştır.
Toplam 2 milyon 250 bin Euro luk Organik Olmayan (Konvansiyonel) Kurutulmuş Domates siparişinin şu ana kadar 1 milyon 284 bin Euro luk kısmı yurtdışına ihraç edilmiş olup kalan 966 bin Euro tutarındaki siparişlerin ise 2021 yılı sonuna kadar ihracatının gerçekleştirilmesi planlanmıştır.
Siz değerli yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898171
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|94.097.217
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|NETAS
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|42.054.374
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|DENGE
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|UZERB
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|SNKRN
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|258.153
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|BALAT
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|95.799
|% -9,90
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|UMPAS
|3,33
|302.824
|% -9,76
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|2.343.748
|% -8,44
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|SISE
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|THYAO
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|897.109.702
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|OTKAR
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|753.633.467
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|EKGYO
|2,50
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|SISE
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|PETKM
|5,25
|622.794.904
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|TSKB
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|% -0,54
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|Euro
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|Frank
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|% 0,27
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|Alış
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|1.890
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|Altın Gr.
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|449
|-3,47
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|Cumhuriyet
|2.974
|3.019
|-20,00
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|Tam
|2.962
|3.037
|-19,85
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|Yarım
|1.432
|1.469
|-9,60
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|Çeyrek
|718
|735
|-4,80
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|Gümüş.Ons
|26,48
|26,52
|-0,69
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|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,13
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|B. Petrol
|54,77
|54,77
|0,39
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