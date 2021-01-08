***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.08.2020-25.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar1- 24.08.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile 2020 yılında 1 milyon Euro tutarında ORGANİK Kurutulmuş Domates siparişi alındığı ve söz konusu ürünlerin üretim ve tedarik çalışmalarına devam edildiğini belirtmiştik.Söz konusu 1 milyon Euro tutarındaki ORGANİK Kurutulmuş Domates siparişlerinin üretimi ve tedariki tamamlanmıştır. Ve 1 milyon Euro tutarında ki ORGANİK Kurutulmuş Domates siparişlerinin 456 bin Euro luk kısmı yurtdışına ihraç edilmiştir. Kalan 544 bin Euro tutarındaki siparişlerin ise 2021 yılı sonuna kadar ihracatının gerçekleştirilmesi planlanmıştır.2- Diğer 25.09.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile de yukarıda belirtilmiş olan ORGANİK Kurutulmuş Domates siparişlerimize ilave olarak, 2020 yılı için toplam 1 milyon 500 bin Euro ' luk ORGANİK OLMAYAN (Konvansiyonel) Kurutulmuş Domates siparişi alındığını bildirmiştik.Söz konusu bildirimdeki 1 milyon 500 bin Euro Organik Olmayan (Konvansiyonel) Kurutulmuş Domates siparişine ilave olarak 750 bin Euro luk daha yeni sipariş gelmiş ve Organik Olmayan (Konvansiyonel) Kurutulmuş Domates siparişimiz toplamda 2 milyon 250 bin Euro ya ulaşmıştır.Toplam 2 milyon 250 bin Euro luk Organik Olmayan (Konvansiyonel) Kurutulmuş Domates siparişinin şu ana kadar 1 milyon 284 bin Euro luk kısmı yurtdışına ihraç edilmiş olup kalan 966 bin Euro tutarındaki siparişlerin ise 2021 yılı sonuna kadar ihracatının gerçekleştirilmesi planlanmıştır.Siz değerli yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898171BIST