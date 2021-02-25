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***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.02.2021 11:50


ar

Şirketimiz Fade Gıda Yatırım San. Tic. A.Ş. bünyesindeki "Ege mimarisini yansıtan, açık hava konseptine sahip, Kuzey Ege'nin tek AVM' si" konumundaki alışveriş merkezimiz  "Novada Menemen" 'in, marka lisansını 24.02.2021 tarihi itibari ile alarak "Novada Menemen" ismi ile SÜRESİZ olarak tescil ettirmiş bulunmaktayız. Kurumsal yapımıza bir yenisinin daha eklendiğinin bilgisini siz değerli yatırımcılarımızla paylaşmaktayız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912625


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Tam 2.752 2.822 -6,85  
Yarım 1.330 1.365 -3,32  
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Gümüş.Ons 27,95 27,99 0,04  
Gümüş Gr. 6,48 6,49 0,04  
B. Petrol 66,48 66,48 0,30  
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