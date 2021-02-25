***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.02.2021 11:50
ar
Şirketimiz Fade Gıda Yatırım San. Tic. A.Ş. bünyesindeki "Ege mimarisini yansıtan, açık hava konseptine sahip, Kuzey Ege'nin tek AVM' si" konumundaki alışveriş merkezimiz "Novada Menemen" 'in, marka lisansını 24.02.2021 tarihi itibari ile alarak "Novada Menemen" ismi ile SÜRESİZ olarak tescil ettirmiş bulunmaktayız. Kurumsal yapımıza bir yenisinin daha eklendiğinin bilgisini siz değerli yatırımcılarımızla paylaşmaktayız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912625
BIST
13:101.495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 12,11
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.495
13:107,2093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0398
|Açılış
|: 7,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
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7,2132
En Düşük
7,1530
13:108,8295
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1033
|Açılış
|: 8,8050
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|Önceki Kapanış
|: 8,7500
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8,8306
En Düşük
8,7148
13:10416,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
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|Açılış
|: 416,08
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|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,33
En Düşük
413,07
BIST En Aktif Hisseler13:10
|MERIT
|414,70
|2.243.942
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.363.178
|% 10,00
|
|IDEAS
|38,74
|3.052.751
|% 9,99
|
|BURVA
|37,54
|3.607.263
|% 9,96
|
|CASA
|215,30
|658.818
|% 9,96
|
|DIRIT
|6,50
|1.200.628
|% -9,97
|
|RODRG
|21,16
|902.394
|% -9,96
|
|OZRDN
|11,09
|1.159.807
|% -8,95
|
|KRONT
|59,05
|20.298.392
|% -6,86
|
|KORDS
|25,02
|151.939.368
|% -5,16
|
|PETKM
|5,40
|1.207.252.677
|% 4,65
|
|THYAO
|13,11
|685.043.403
|% 2,18
|
|KARSN
|4,67
|682.984.915
|% -0,64
|
|SASA
|43,20
|616.948.532
|% 8,16
|
|KOZAL
|134,70
|553.583.457
|% 0,90
|
|EKGYO
|2,36
|550.796.343
|% 3,96
|
|PETKM
|5,40
|1.207.252.677
|% 4,65
|
|IHLAS
|0,90
|144.759.567
|% 0,00
|
|KARSN
|4,67
|682.984.915
|% -0,64
|
|TSKB
|1,76
|208.688.460
|% 1,15
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2072
|7,2093
|% 0,56
|
|Euro
|8,8258
|8,8295
|% 1,18
|
|Sterlin
|10,1846
|10,2357
|% 0,77
|
|Frank
|7,9142
|7,9618
|% 0,49
|
|Riyal
|1,9170
|1,9266
|% 0,58
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|-8,45
|
|Altın Gr.
|415
|415
|-0,44
|
|Cumhuriyet
|2.760
|2.802
|-8,00
|
|Tam
|2.752
|2.822
|-6,85
|
|Yarım
|1.330
|1.365
|-3,32
|
|Çeyrek
|667
|682
|-1,66
|
|Gümüş.Ons
|27,95
|27,99
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,04
|
|B. Petrol
|66,48
|66,48
|0,30
|