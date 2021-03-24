***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.03.2021 10:26
***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Fade Gıda Yatırım San.Tic.A.Ş.'nin mevcut bağlı ortaklığı Hade Fidecilik Tarım Ürünl.San.Tic.A.Ş. ye ait 2021 sezonu için daha önce bildirimi yapılmış olan 50 milyon Adet alınan Fide siparişlerimize ilave olarak, ayrıca 17 milyon Adet daha Fide siparişi alınmıştır. 2021 yazlık Fide sezonunda üretim siparişimiz toplam 67 milyon Adet olmuştur. Toplam 67 milyon Adet sipariş ile birlikte yazlık Fide doluluk oranımız %100' e ulaşmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920107
BIST
13:091.403
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 25,90
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.405
En Düşük
1.372
13:097,9567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0167
|Açılış
|: 7,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
8,0444
En Düşük
7,8310
13:099,3500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0050
|Açılış
|: 9,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3450
|
9,4000
En Düşük
9,3200
13:09443,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,51
|Açılış
|: 443,45
|
|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler13:09
|AYGAZ
|15,51
|43.373.664
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,39
|6.609.721
|% 10,00
|
|SUMAS
|71,50
|420.206
|% 10,00
|
|TRILC
|37,88
|110.778.003
|% 9,99
|
|YESIL
|114,60
|22.670.657
|% 9,98
|
|GSRAY
|3,65
|298.316.490
|% -3,44
|
|EMNIS
|24,50
|290.756
|% -2,23
|
|INTEM
|43,30
|2.350.827
|% -1,50
|
|EMKEL
|2,62
|2.674.557
|% -1,13
|
|AVHOL
|8,97
|4.270.923
|% -0,99
|
|GARAN
|7,27
|3.282.354.877
|% 1,11
|
|SASA
|47,02
|773.765.156
|% 7,75
|
|PETKM
|5,62
|468.667.004
|% 4,66
|
|AKBNK
|4,97
|463.509.882
|% 3,54
|
|SISE
|7,22
|459.737.722
|% 2,12
|
|GARAN
|7,27
|3.282.354.877
|% 1,11
|
|YKBNK
|2,27
|247.456.989
|% 3,65
|
|TSKB
|1,42
|144.910.513
|% 2,90
|
|EKGYO
|1,93
|195.090.986
|% 4,32
|
|AKBNK
|4,97
|463.509.882
|% 3,54
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9486
|7,9567
|% 0,21
|
|Euro
|9,3400
|9,3500
|% 0,05
|
|Sterlin
|10,8773
|10,9318
|% -0,10
|
|Frank
|8,4667
|8,5177
|% -0,01
|
|Riyal
|2,1140
|2,1246
|% 0,15
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|8,05
|
|Altın Gr.
|443
|444
|2,62
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|26,00
|
|Tam
|2.914
|2.989
|25,00
|
|Yarım
|1.408
|1.446
|12,09
|
|Çeyrek
|706
|723
|6,05
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,35
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,08
|
|B. Petrol
|62,73
|62,73
|1,94
|