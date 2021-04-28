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***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.04.2021 12:02



***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sağlıklı beslenme trendinin yükselişi ile birlikte, şirketimize gelen Organik Kurutulmuş Domates talebinde de aynı oranda artış yaşanmaktadır.
2019 yılında yaklaşık 200 bin Euro olan Organik Kurutulmuş Domates talebine karşılık, 2020 yılında yaklaşık 1 milyon Euro tutarında Organik Kurutulmuş Domates siparişi alınmıştır. Ve alınan siparişlerin tamamının İhracatı, şirketimiz tarafından gerçekleştirilmiştir.
2020 yılında olduğu gibi, bu yılda da Organik Kurutulmuş Domates siparişlerinde ciddi artışlar gözlenmektedir. Henüz ekim ve dikim aşamasında olunmasına rağmen, şimdiden 1milyon 500 bin Euro tutarında Organik Kurutulmuş Domates ön siparişi alınmıştır.
Katma değeri ve karlılığı yüksek ürün segmentinde bulunan, Organik Kurutulmuş Domates ön siparişleri ile alakalı olarak şirketimiz Organik Üretim,Organik Ekim ve Dikim alanlarımızın kapasitelerinin arttırılması konusunda gerekli çalışmaların yapılmasına başlamıştır.
Ayrıca şirketimizin Gıda ve İhracat sektöründe yer alması nedeniyle, uygulamaya konulan kapanma dönemlerinde de şirketimiz Üretim faaliyetlerine aralıksız olarak devam edecektir.
          
Siz değerli yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931632


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