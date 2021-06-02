***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.06.2021 17:05
***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Fade Gıda Yatırım San.Tic.A.Ş. "26 Nisan 2008 tarih ve 26858 sayılı Üretim ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (2008/26858)" kapsamında geçmişten beri Çiftçisinin ve üreticisinin her zaman yanında olduğu gibi, bugün de sözleşmeli çiftçilerimize ve üreticilerimize daha fazla destek olabilmek adına, T.C.Ziraat Bankası A.Ş. ile protokol imzalamıştır yüksek faiz indirimli ve çok düşük maliyet avantajlı kredi kullanım imkanını sözleşmeli çiftçilerine sunmuştur. Konu ile ilgili tüm başvuru ve işlemler tamamlanmış ve ön onay alınmıştır. Üretici listelerinin sisteme yüklenmesiyle süreç tamamlanacaktır.
Tüm yatırımcılarımıza duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939650
BIST
16:501.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,83
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.435
En Düşük
1.419
16:508,5978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0788
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5000
|
8,8122
En Düşük
8,5189
16:5010,4975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0888
|Açılış
|: 10,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3950
|
10,7614
En Düşük
10,4087
16:50527,86
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 7,30
|Açılış
|: 527,86
|
|Önceki Kapanış
|: 520,56
|
538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler16:50
|KENT
|280,50
|1.091.376
|% 10,00
|
|VAKKO
|13,00
|70.116.985
|% 9,98
|
|MZHLD
|38,58
|1.465.230
|% 9,98
|
|EPLAS
|27,60
|2.784.200
|% 9,96
|
|TRCAS
|4,34
|65.300.278
|% 9,87
|
|MRGYO
|1,26
|14.509.931
|% -10,00
|
|DARDL
|18,91
|26.773.420
|% -9,87
|
|METUR
|25,10
|35.061.521
|% -9,06
|
|IZFAS
|6,77
|13.867.819
|% -7,64
|
|OYAYO
|8,20
|12.711.577
|% -7,55
|
|SASA
|35,98
|1.456.774.131
|% 6,14
|
|THYAO
|13,67
|1.306.820.705
|% 1,33
|
|GARAN
|8,07
|1.154.177.105
|% -0,37
|
|PETKM
|6,37
|704.270.758
|% 2,25
|
|TUPRS
|101,80
|697.094.401
|% 3,25
|
|YKBNK
|2,20
|579.823.104
|% -0,45
|
|ODAS
|2,16
|336.126.786
|% 3,85
|
|GARAN
|8,07
|1.154.177.105
|% -0,37
|
|PETKM
|6,37
|704.270.758
|% 2,25
|
|TSKB
|1,37
|137.503.560
|% 0,74
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5949
|8,5978
|% 0,92
|
|Euro
|10,4931
|10,4975
|% 0,85
|
|Sterlin
|12,1487
|12,2097
|% 1,09
|
|Frank
|9,5285
|9,5859
|% 0,78
|
|Riyal
|2,2869
|2,2984
|% 0,98
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|2,87
|
|Altın Gr.
|528
|528
|7,30
|
|Cumhuriyet
|3.493
|3.546
|56,00
|
|Tam
|3.476
|3.563
|53,82
|
|Yarım
|1.680
|1.724
|26,03
|
|Çeyrek
|843
|862
|13,01
|
|Gümüş.Ons
|27,93
|27,96
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,74
|7,75
|0,10
|
|B. Petrol
|70,73
|70,73
|0,48
|