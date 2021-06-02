***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Fade Gıda Yatırım San.Tic.A.Ş. "26 Nisan 2008 tarih ve 26858 sayılı Üretim ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (2008/26858)" kapsamında geçmişten beri Çiftçisinin ve üreticisinin her zaman yanında olduğu gibi, bugün de sözleşmeli çiftçilerimize ve üreticilerimize daha fazla destek olabilmek adına, T.C.Ziraat Bankası A.Ş. ile protokol imzalamıştır yüksek faiz indirimli ve çok düşük maliyet avantajlı kredi kullanım imkanını sözleşmeli çiftçilerine sunmuştur. Konu ile ilgili tüm başvuru ve işlemler tamamlanmış ve ön onay alınmıştır. Üretici listelerinin sisteme yüklenmesiyle süreç tamamlanacaktır.Tüm yatırımcılarımıza duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939650BIST