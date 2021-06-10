***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Fade Gıda Yatırım San.Tic. A.Ş., Dünya'da en önemli gelişme alanlarından birisi olan "BİYOTEKNOLOJİ" alanında, Bitki BİYOTEKNOLOJİ çalışmalarına dayalı yatırım yapma kararı aldığını daha önce duyurmuştu.Şirketimiz, alınan yatırım kararı kapsamında, gerçekleştirmiş olduğu ön fizibilite çalışmaları neticesinde yapılacak yatırıma dayalı profesyonel fikirler ve bunun için yapılması gerekli olan iş ve işleyişler ile ilgili olarak yol haritasını belirlemiştir.İlk aşamada, "Eğitim ve Ar-Ge Sürecinin Başlatılması" çerçevesinde "PYO TEKNİK MÜHENDİSLİK PROJE YÖNETİM OFİSİ LİMİTED ŞİRKETİ" ile, Üniversite ve Sektörel İş uzmanlarından oluşan profesyonel bir ekibin koordinasyonu ile Danışmanlık ve Hizmet alımı için karşılıklı sözleşme düzenlenmiş ve imzalanmıştır.Siz değerli yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941791BIST