Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.06.2021 18:10



***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Fade Gıda Yatırım San.Tic. A.Ş., Dünya'da en önemli gelişme alanlarından birisi olan  "BİYOTEKNOLOJİ" alanında, Bitki BİYOTEKNOLOJİ çalışmalarına dayalı yatırım yapma kararı aldığını daha önce duyurmuştu.
Şirketimiz, alınan yatırım kararı kapsamında, gerçekleştirmiş olduğu ön fizibilite çalışmaları neticesinde yapılacak yatırıma dayalı profesyonel fikirler ve bunun için yapılması gerekli olan iş ve işleyişler ile ilgili olarak yol haritasını belirlemiştir.
İlk aşamada, "Eğitim ve Ar-Ge Sürecinin Başlatılması" çerçevesinde "PYO TEKNİK MÜHENDİSLİK PROJE YÖNETİM OFİSİ LİMİTED ŞİRKETİ" ile, Üniversite ve Sektörel İş uzmanlarından oluşan profesyonel bir ekibin koordinasyonu ile Danışmanlık ve Hizmet alımı için karşılıklı sözleşme düzenlenmiş ve imzalanmıştır.
Siz değerli yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941791


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:591.457
Değişim :  0,53% |  7,67
Açılış :  1.453  
Önceki Kapanış :  1.449  
En Yüksek
1.462 En Düşük
1.450
BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EMKEL 2,09 6.039.996 % 10,00  
DIRIT 5,50 441.569 % 10,00  
GSDDE 6,71 3.959.390 % 10,00  
FENER 36,54 465.854.628 % 9,99  
INTEM 44,94 14.057.825 % 9,99  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Dolar 8,4387 8,4400 % -1,75  
Euro 10,2920 10,2983 % -1,61  
Sterlin 11,8956 11,9552 % -1,59  
Frank 9,3763 9,4328 % -1,82  
Riyal 2,2424 2,2537 % -1,80  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.890 1.891 1,87  
Altın Gr. 512 512 -9,45  
Cumhuriyet 3.401 3.453 -54,00  
Tam 3.387 3.474 -50,14  
Yarım 1.637 1.681 -24,26  
Çeyrek 821 840 -12,13  
Gümüş.Ons 27,90 27,92 0,15  
Gümüş Gr. 7,55 7,56 -0,12  
B. Petrol 72,41 72,41 0,19  
Seans Raporu 17:59
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru