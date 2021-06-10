***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.06.2021 18:10
***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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02.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Fade Gıda Yatırım San.Tic. A.Ş., Dünya'da en önemli gelişme alanlarından birisi olan "BİYOTEKNOLOJİ" alanında, Bitki BİYOTEKNOLOJİ çalışmalarına dayalı yatırım yapma kararı aldığını daha önce duyurmuştu.
Şirketimiz, alınan yatırım kararı kapsamında, gerçekleştirmiş olduğu ön fizibilite çalışmaları neticesinde yapılacak yatırıma dayalı profesyonel fikirler ve bunun için yapılması gerekli olan iş ve işleyişler ile ilgili olarak yol haritasını belirlemiştir.
İlk aşamada, "Eğitim ve Ar-Ge Sürecinin Başlatılması" çerçevesinde "PYO TEKNİK MÜHENDİSLİK PROJE YÖNETİM OFİSİ LİMİTED ŞİRKETİ" ile, Üniversite ve Sektörel İş uzmanlarından oluşan profesyonel bir ekibin koordinasyonu ile Danışmanlık ve Hizmet alımı için karşılıklı sözleşme düzenlenmiş ve imzalanmıştır.
Siz değerli yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941791
BIST
17:591.457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 7,67
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.462
En Düşük
1.450
17:598,4400
En Yüksek
|Değişim
|: -1,75%
|| -0,1499
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,4313
17:5910,2983
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -0,1687
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,2792
17:59512,38
En Yüksek
|Değişim
|: -1,78%
|| -9,26
|Açılış
|: 512,38
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
510,20
BIST En Aktif Hisseler17:59
|EMKEL
|2,09
|6.039.996
|% 10,00
|
|DIRIT
|5,50
|441.569
|% 10,00
|
|GSDDE
|6,71
|3.959.390
|% 10,00
|
|FENER
|36,54
|465.854.628
|% 9,99
|
|INTEM
|44,94
|14.057.825
|% 9,99
|
|YESIL
|3,51
|68.646.665
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|7.307.453
|% -9,99
|
|ATATP
|31,62
|359.947.837
|% -9,97
|
|MERIT
|172,40
|1.955.826
|% -9,97
|
|EPLAS
|27,50
|29.053.065
|% -9,95
|
|KOZAL
|128,10
|2.078.923.868
|% 2,07
|
|GARAN
|8,47
|1.544.450.015
|% 1,32
|
|THYAO
|14,42
|1.161.657.150
|% -0,96
|
|EKGYO
|2,16
|1.027.964.069
|% 5,88
|
|YKBNK
|2,28
|524.419.517
|% 0,44
|
|EKGYO
|2,16
|1.027.964.069
|% 5,88
|
|YKBNK
|2,28
|524.419.517
|% 0,44
|
|GARAN
|8,47
|1.544.450.015
|% 1,32
|
|IHLGM
|1,26
|153.557.832
|% 1,61
|
|TSKB
|1,41
|140.125.339
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4387
|8,4400
|% -1,75
|
|Euro
|10,2920
|10,2983
|% -1,61
|
|Sterlin
|11,8956
|11,9552
|% -1,59
|
|Frank
|9,3763
|9,4328
|% -1,82
|
|Riyal
|2,2424
|2,2537
|% -1,80
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.891
|1,87
|
|Altın Gr.
|512
|512
|-9,45
|
|Cumhuriyet
|3.401
|3.453
|-54,00
|
|Tam
|3.387
|3.474
|-50,14
|
|Yarım
|1.637
|1.681
|-24,26
|
|Çeyrek
|821
|840
|-12,13
|
|Gümüş.Ons
|27,90
|27,92
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,55
|7,56
|-0,12
|
|B. Petrol
|72,41
|72,41
|0,19
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59GSRAY
Yüzde 4.36 oranında artışla 3.59 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 351, 238 adet işlem
-
17:57DZGYO
Yüzde 9.14 oranında artışla 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 243, 046 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 86 artarak (% 0.77 ) 1, 562
-
17:56XU100
Endeks 1, 459 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 14, 857.00 milyon TL de
-
17:55BERA
Yüzde 6.17 oranında artışla 24.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 114, 062 adet işlem