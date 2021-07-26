***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.07.2021 18:10
***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz bünyemizde faaliyetine aralıksız devam eden "Novada Menemen" Alışveriş Merkezimiz Açık/Cadde konseptine sahip, Kuzey İzmir'in tek AVM'si olması ve ticari faaliyetlerinde göstermiş olduğu istikrarlı gelir artışlarından dolayı her geçen gün mevcut değerine değer katmaktadır.
31.12.2020 tarihli yıllık "Bağımsız Denetim Raporu"'nda (Syf.2 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Ölçümleri ve Syf.31 NOT 13-Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller) gerçek değer karşılığı 173.460.000 TL (YüzYetmişÜçMilyonDörtYüzAltmış-TL Kdv dahil) olarak belirlenmesi de bunu açıkça desteklemektedir.
Bu sebepledir ki alışveriş merkezimizi dışarıdan satın almak isteyen sektör kuruluşlarından birtakım kurumsal teklifler gelmektedir. Bu tekliflerden birini değerlendirmek üzere, ilgili firma ile gerekli görüşmelere başlanmasına karar verilmiştir. Şirketimiz adına görüşmeleri yönetim kurulu başkanımız Hacı Ali Demir yürütecektir.
Mevcut değerlendirmenin her türlü sonucu siz değerli yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.
Bilgilerinize sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951845
BIST
18:051.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 10,44
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.361
En Düşük
1.342
18:058,5710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0187
|Açılış
|: 8,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5832
En Düşük
8,5413
18:0510,1676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0617
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
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10,1693
En Düşük
10,0795
18:05496,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
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|Açılış
|: 496,16
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|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
497,04
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VANGD
|5,51
|7.974.075
|% 9,98
|
|KTSKR
|16,56
|32.653.802
|% 9,96
|
|TMSN
|18,10
|197.757.947
|% 9,96
|
|IDGYO
|2,32
|14.134.100
|% 9,95
|
|ANHYT
|9,73
|30.039.073
|% 9,94
|
|SERVE
|16,00
|108.810
|% -6,98
|
|AVOD
|5,30
|8.746.007
|% -6,19
|
|AKSUE
|8,30
|14.675.769
|% -5,57
|
|KENT
|210,00
|1.557.047
|% -4,89
|
|HLGYO
|2,25
|67.811.075
|% -4,66
|
|THYAO
|12,55
|1.125.514.451
|% 1,95
|
|GARAN
|8,20
|868.386.203
|% 0,61
|
|KRDMD
|7,49
|716.626.694
|% 1,08
|
|KARSN
|3,95
|514.141.352
|% 6,18
|
|PETKM
|5,58
|486.874.898
|% 2,95
|
|YKBNK
|2,27
|351.663.620
|% 0,44
|
|KARSN
|3,95
|514.141.352
|% 6,18
|
|PEKGY
|1,00
|115.431.733
|% 0,00
|
|GARAN
|8,20
|868.386.203
|% 0,61
|
|TSPOR
|3,22
|315.081.144
|% 5,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5636
|8,5707
|% 0,22
|
|Euro
|10,1366
|10,1448
|% 0,38
|
|Sterlin
|11,8659
|11,9255
|% 0,70
|
|Frank
|9,3408
|9,3971
|% 0,43
|
|Riyal
|2,2772
|2,2886
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|4,44
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,86
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|4,00
|
|Tam
|3.276
|3.358
|5,84
|
|Yarım
|1.583
|1.624
|2,82
|
|Çeyrek
|794
|812
|1,41
|
|Gümüş.Ons
|24,69
|24,74
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,79
|6,80
|-0,13
|
|B. Petrol
|73,34
|73,34
|-0,36
|