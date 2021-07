***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









Özel Durum Açıklaması (Genel)

Açıklamalar

Şirketimiz bünyemizde faaliyetine aralıksız devam eden "Novada Menemen" Alışveriş Merkezimiz Açık/Cadde konseptine sahip, Kuzey İzmir'in tek AVM'si olması ve ticari faaliyetlerinde göstermiş olduğu istikrarlı gelir artışlarından dolayı her geçen gün mevcut değerine değer katmaktadır.31.12.2020 tarihli yıllık "Bağımsız Denetim Raporu"'nda (Syf.2 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Ölçümleri ve Syf.31 NOT 13-Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller) gerçek değer karşılığı 173.460.000 TL (YüzYetmişÜçMilyonDörtYüzAltmış-TL Kdv dahil) olarak belirlenmesi de bunu açıkça desteklemektedir.Bu sebepledir ki alışveriş merkezimizi dışarıdan satın almak isteyen sektör kuruluşlarından birtakım kurumsal teklifler gelmektedir. Bu tekliflerden birini değerlendirmek üzere, ilgili firma ile gerekli görüşmelere başlanmasına karar verilmiştir. Şirketimiz adına görüşmeleri yönetim kurulu başkanımız Hacı Ali Demir yürütecektir.Mevcut değerlendirmenin her türlü sonucu siz değerli yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.Bilgilerinize sunulur.