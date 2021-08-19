***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSağlıklı beslenme trendinin yükselişi ile birlikte Şirketimize gelen Organik Kurutulmuş Domates talebinde her yıl görüldüğü gibi bu yılda da yüksek artış yaşanmaktadır. Katma değeri ve karlılığı yüksek ürün segmenti olan Organik Kurutulmuş Domates siparişleri2019 yılında 200.000 Euro,2020 yılında 1.000.000 Euro,2021 yılında da 2.000.000 Euro tutarına yükselmiştir.2021 yılı siparişlerin 1.000.000 Euro' luk kısmının tedariki yapılmış ve sözleşmesi imzalanmıştır. Kalan 1.000.000 Euro siparişin üretim ve tedarik çalışmaları devam etmektedirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959238BIST