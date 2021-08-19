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***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.08.2021 14:50



***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Sağlıklı beslenme trendinin yükselişi ile birlikte Şirketimize gelen Organik Kurutulmuş Domates talebinde her yıl görüldüğü gibi bu yılda da yüksek artış yaşanmaktadır. Katma değeri ve karlılığı yüksek ürün segmenti olan Organik Kurutulmuş Domates siparişleri
2019 yılında  200.000 Euro,
2020 yılında 1.000.000 Euro,
2021 yılında da 2.000.000 Euro tutarına yükselmiştir.
2021 yılı siparişlerin 1.000.000 Euro' luk kısmının tedariki yapılmış ve sözleşmesi imzalanmıştır. Kalan 1.000.000 Euro siparişin üretim ve tedarik çalışmaları devam etmektedir





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959238


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