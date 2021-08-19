***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.08.2021 14:50
***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sağlıklı beslenme trendinin yükselişi ile birlikte Şirketimize gelen Organik Kurutulmuş Domates talebinde her yıl görüldüğü gibi bu yılda da yüksek artış yaşanmaktadır. Katma değeri ve karlılığı yüksek ürün segmenti olan Organik Kurutulmuş Domates siparişleri
2019 yılında 200.000 Euro,
2020 yılında 1.000.000 Euro,
2021 yılında da 2.000.000 Euro tutarına yükselmiştir.
2021 yılı siparişlerin 1.000.000 Euro' luk kısmının tedariki yapılmış ve sözleşmesi imzalanmıştır. Kalan 1.000.000 Euro siparişin üretim ve tedarik çalışmaları devam etmektedir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959238
BIST
16:491.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,70
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.440
|
1.445
En Düşük
1.432
16:498,5041
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0027
|Açılış
|: 8,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5230
|
8,5608
En Düşük
8,2705
16:499,9364
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0366
|Açılış
|: 9,9100
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|Önceki Kapanış
|: 9,9550
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10,0146
En Düşük
9,9155
16:49487,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,28
|Açılış
|: 487,23
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|Önceki Kapanış
|: 485,95
|
492,13
En Düşük
473,44
BIST En Aktif Hisseler16:49
|BASGZ
|22,44
|218.088.235
|% 10,00
|
|PAMEL
|41,04
|38.634.428
|% 9,97
|
|GESAN
|20,56
|277.642
|% 9,95
|
|MTRKS
|36,04
|67.254.934
|% 8,10
|
|MERIT
|16,96
|401.315
|% 7,68
|
|SELVA
|7,93
|100.083.942
|% -9,99
|
|UFUK
|22,30
|752.170
|% -9,94
|
|FONET
|14,46
|18.605.186
|% -7,78
|
|MARKA
|4,78
|2.509.921
|% -4,40
|
|TUCLK
|13,80
|22.287.785
|% -4,17
|
|GENIL
|15,75
|306.331.686
|% -3,37
|
|BASGZ
|22,44
|218.088.235
|% 10,00
|
|RTALB
|21,88
|168.239.216
|% 4,69
|
|TRILC
|15,30
|158.087.565
|% 1,46
|
|KZBGY
|21,02
|156.740.534
|% -2,41
|
|IHLGM
|0,97
|20.702.149
|% 1,04
|
|GENIL
|15,75
|306.331.686
|% -3,37
|
|SELVA
|7,93
|100.083.942
|% -9,99
|
|BOBET
|4,73
|53.513.147
|% 1,94
|
|TRILC
|15,30
|158.087.565
|% 1,46
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|488
|488
|2,03
|
|Cumhuriyet
|3.230
|3.279
|-5,00
|
|Tam
|3.219
|3.300
|1,86
|
|Yarım
|1.557
|1.598
|2,11
|
|Çeyrek
|781
|799
|1,06
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,17
|-0,10
|