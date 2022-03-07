***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Fade Gıda Yatırım San.Tic. A.Ş.'nin %100 hissesine sahibi olduğu HADE FİDECİLİK TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin mevcut sermayesinin 5.500.000 TL'den 15.000.000 TL' sına çıkartılmasının ve yapılan sermaye artışının, daha önce Kamuoyu Aydınlatma Platformunda bildirmiş olduğumuz "BİTKİ BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMALARINA DAYALI YATIRIM" içerisinde değerlendirilmesinin Genel Kurulda teklif olarak sunulması konusunda Yönetim Kurulu olarak karar verilmiştir. Siz yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007759BIST