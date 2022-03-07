***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.03.2022 13:54
***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Fade Gıda Yatırım San.Tic. A.Ş.'nin %100 hissesine sahibi olduğu HADE FİDECİLİK TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin mevcut sermayesinin 5.500.000 TL'den 15.000.000 TL' sına çıkartılmasının ve yapılan sermaye artışının, daha önce Kamuoyu Aydınlatma Platformunda bildirmiş olduğumuz "BİTKİ BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMALARINA DAYALI YATIRIM" içerisinde değerlendirilmesinin Genel Kurulda teklif olarak sunulması konusunda Yönetim Kurulu olarak karar verilmiştir. Siz yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007759
BIST
14:161.966
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -24,84
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
1.998
En Düşük
1.964
14:1614,4049
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,1907
|Açılış
|: 14,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,4049
En Düşük
14,1994
14:1615,6371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0611
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6379
En Düşük
15,4420
14:16923,51
En Yüksek
|Değişim
|: 2,70%
|| 24,27
|Açılış
|: 923,51
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,62
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler14:14
|SELVA
|18,76
|27.163.386
|% 9,96
|
|ULUUN
|8,10
|142.874.210
|% 9,91
|
|FADE
|6,44
|33.959.451
|% 9,90
|
|EKIZ
|7,13
|1.160.671
|% 9,86
|
|PETUN
|24,18
|65.532.545
|% 9,61
|
|AVHOL
|5,37
|9.127.425
|% -9,90
|
|GWIND
|6,56
|49.268.333
|% -9,89
|
|USAK
|1,48
|67.966.439
|% -9,76
|
|MARTI
|2,05
|15.115.311
|% -9,69
|
|SANEL
|8,05
|5.117.912
|% -9,55
|
|KRDMD
|13,55
|2.061.628.946
|% 0,22
|
|EREGL
|34,06
|1.248.970.647
|% 0,18
|
|THYAO
|24,62
|1.153.246.688
|% -2,69
|
|GARAN
|11,72
|1.031.004.952
|% -1,10
|
|ASELS
|24,10
|975.243.797
|% -0,41
|
|ODAS
|1,35
|242.358.076
|% -7,53
|
|DOHOL
|2,92
|461.610.699
|% 1,04
|
|KRDMD
|13,55
|2.061.628.946
|% 0,22
|
|EKGYO
|2,03
|219.011.071
|% -0,49
|
|PETKM
|8,08
|732.591.171
|% 1,00
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3724
|14,3873
|% 1,22
|
|Euro
|15,5809
|15,6245
|% 0,31
|
|Sterlin
|18,8439
|18,9384
|% 0,36
|
|Frank
|15,4673
|15,5605
|% 0,17
|
|Riyal
|3,8176
|3,8368
|% 1,07
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.001
|2.002
|33,91
|
|Altın Gr.
|924
|924
|24,71
|
|Cumhuriyet
|6.115
|6.208
|150,00
|
|Tam
|6.099
|6.253
|167,34
|
|Yarım
|2.948
|3.025
|80,95
|
|Çeyrek
|1.479
|1.512
|40,47
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,04
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,02
|0,32
|
|B. Petrol
|126
|126
|7,61
|
Seans Raporu
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 89 kaybederek (% -1.16 ) 1, 781
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