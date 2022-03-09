***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.03.2022 15:34
***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Fade Gıda Yatırım San.Tic. A.Ş.'nin %100 hissesine sahibi olduğu HADE FİDECİLİK TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin mevcut sermayesinin 5.500.000 TL'den 15.000.000 TL' sına çıkartılmasının ve yapılan sermaye artışının, daha önce Kamuoyu Aydınlatma Platformunda bildirmiş olduğumuz "BİTKİ BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMALARINA DAYALI YATIRIM" içerisinde değerlendirilmesinin Genel Kurulda teklif olarak sunulması konusunda Yönetim Kurulu olarak karar verilmiştir. Yatırım kapsamında Danışmanlık ve Hizmet sözleşmesi ile anlaşmalı olarak çalıştığımız PYO TEKNİK Müh.Proje Yönetim Ofisi Ltd.Şti. nin firmamıza sağlamış oldukları teknik eğitim ve Arge süreci çalışmaları ile yatırımın teknik ve altyapının projelendirilmesini bitirmiş bulunmaktayız. İlerleyen zamanlarda, yatırımımız ile ilgili gerçekleşen ayrıntılar, siz değerli yatırımcılarımızın bilgisine sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008698
BIST
16:442.043
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 31,73
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.055
En Düşük
2.031
16:4414,6765
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,2259
|Açılış
|: 14,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,6802
En Düşük
14,4349
16:4416,1960
En Yüksek
|Değişim
|: 2,48%
|| 0,3916
|Açılış
|: 16,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,1960
En Düşük
15,7698
16:44942,56
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -11,45
|Açılış
|: 942,18
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
965,22
En Düşük
938,69
BIST En Aktif Hisseler16:42
|GZNMI
|16,94
|404.646
|% 10,00
|
|ISGYO
|8,27
|289.549.533
|% 9,97
|
|SASA
|55,80
|2.266.640.193
|% 9,95
|
|GRSEL
|9,07
|431.052
|% 9,94
|
|AVOD
|1,89
|91.965.411
|% 9,88
|
|ALMAD
|1,53
|933.776
|% -10,00
|
|ISBTR
|60.000,00
|364.000
|% -6,25
|
|RYSAS
|4,33
|14.258.892
|% -5,46
|
|SERVE
|16,07
|289.090
|% -5,41
|
|EUHOL
|2,79
|19.276.700
|% -5,10
|
|THYAO
|26,08
|4.499.961.938
|% 3,08
|
|KRDMD
|14,46
|2.943.541.417
|% -0,89
|
|SASA
|55,80
|2.266.640.193
|% 9,95
|
|KOZAL
|140,50
|1.845.646.744
|% -2,84
|
|SISE
|13,20
|1.605.110.501
|% 2,25
|
|YKBNK
|3,74
|804.065.765
|% 3,31
|
|KRDMD
|14,46
|2.943.541.417
|% -0,89
|
|ODAS
|1,51
|285.505.786
|% 6,34
|
|DOHOL
|3,07
|526.825.627
|% 6,23
|
|THYAO
|26,08
|4.499.961.938
|% 3,08
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6724
|14,6778
|% 1,57
|
|Euro
|16,1653
|16,2060
|% 2,54
|
|Sterlin
|19,2175
|19,3139
|% 1,76
|
|Frank
|15,7412
|15,8360
|% 1,55
|
|Riyal
|3,8992
|3,9188
|% 1,48
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.990
|-61,44
|
|Altın Gr.
|941
|942
|-12,36
|
|Cumhuriyet
|6.241
|6.335
|-8,00
|
|Tam
|6.214
|6.374
|-2,70
|
|Yarım
|3.004
|3.083
|-1,31
|
|Çeyrek
|1.507
|1.542
|-0,66
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,92
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|12,26
|12,27
|-0,02
|
|B. Petrol
|123
|123
|-5,16
|
Seans Raporu
16:42
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16:57AVGYO
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16:55XU030
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16:55
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16:55XU100
Endeks 2, 044 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 63 üstünde . İşlem hacmi 31, 145.00 milyon TL de
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16:55ODAS
Yüzde 5.63 oranında artışla 1.50 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 376, 417 adet işlem