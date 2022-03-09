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***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.03.2022 15:34
***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Fade Gıda Yatırım San.Tic. A.Ş.'nin %100 hissesine sahibi olduğu HADE FİDECİLİK TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin mevcut sermayesinin 5.500.000 TL'den 15.000.000 TL' sına çıkartılmasının ve yapılan sermaye artışının, daha önce Kamuoyu Aydınlatma Platformunda bildirmiş olduğumuz "BİTKİ BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMALARINA DAYALI YATIRIM" içerisinde değerlendirilmesinin Genel Kurulda teklif olarak sunulması konusunda Yönetim Kurulu olarak karar verilmiştir. Yatırım kapsamında Danışmanlık ve Hizmet sözleşmesi ile anlaşmalı olarak çalıştığımız PYO TEKNİK Müh.Proje Yönetim Ofisi Ltd.Şti. nin firmamıza sağlamış oldukları teknik eğitim ve Arge süreci çalışmaları ile yatırımın teknik ve altyapının projelendirilmesini bitirmiş bulunmaktayız. İlerleyen zamanlarda, yatırımımız ile ilgili gerçekleşen ayrıntılar, siz değerli yatırımcılarımızın bilgisine sunulacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008698


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GZNMI 16,94 404.646 % 10,00  
ISGYO 8,27 289.549.533 % 9,97  
SASA 55,80 2.266.640.193 % 9,95  
GRSEL 9,07 431.052 % 9,94  
AVOD 1,89 91.965.411 % 9,88  
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Frank 15,7412 15,8360 % 1,55  
Riyal 3,8992 3,9188 % 1,48  
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16:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.989 1.990 -61,44  
Altın Gr. 941 942 -12,36  
Cumhuriyet 6.241 6.335 -8,00  
Tam 6.214 6.374 -2,70  
Yarım 3.004 3.083 -1,31  
Çeyrek 1.507 1.542 -0,66  
Gümüş.Ons 25,89 25,92 -0,54  
Gümüş Gr. 12,26 12,27 -0,02  
B. Petrol 123 123 -5,16  
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