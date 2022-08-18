***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.08.2022 15:17
***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Fade Gıda Yatırım San.Tic.A.Ş.'nin %100 hissesine sahip olduğu Hade Fidecilik Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi' nin "BİTKİ BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMALARINA DAYALI YATIRIMI" içerisinde değerlendirilmek üzere, mevcut sermayesi 5.500.000 TL'den 15.000.000 TL' sına çıkartılmış olup arttırılan 9.500.000 TL sının 4.829.061,19 TL'sı şirket geçmiş yıl karlarından ve kalan, 31.12.2022 tarihine kadar ödenmesi taahhüt edilen 4.670.938,81 TL'sı ise Nakit olarak gerçekleştirilmiştir.
Siz değerli yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056675
BIST
16:393.002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 21,50
|Açılış
|: 2.979
|
|Önceki Kapanış
|: 2.980
|
3.007
En Düşük
2.925
16:3918,1028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1549
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0930
|
18,1393
En Düşük
17,9320
16:3918,3712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0944
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4839
En Düşük
18,2352
16:391.029,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 12,67
|Açılış
|: 1.029,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,00
|
1.032,35
En Düşük
1.016,07
BIST En Aktif Hisseler16:37
|KZBGY
|35,20
|98.407.460
|% 10,00
|
|EKIZ
|9,35
|1.793.200
|% 10,00
|
|GOLTS
|69,45
|12.480.026
|% 9,98
|
|COSMO
|29,30
|3.849.840
|% 9,98
|
|TUKAS
|15,77
|257.144.407
|% 9,97
|
|KGYO
|17,82
|25.719.724
|% -10,00
|
|GZNMI
|45,86
|156.890.812
|% -9,99
|
|AYES
|28,26
|828.509
|% -9,94
|
|SKTAS
|3,20
|51.724.273
|% -9,86
|
|AVGYO
|3,03
|56.058.009
|% -8,18
|
|EREGL
|29,34
|5.675.028.488
|% 5,01
|
|SISE
|25,14
|4.781.075.940
|% 3,63
|
|THYAO
|68,50
|4.666.969.229
|% -0,29
|
|KRDMD
|11,64
|4.291.520.694
|% 6,50
|
|YKBNK
|5,89
|4.250.534.414
|% -2,00
|
|YKBNK
|5,89
|4.250.534.414
|% -2,00
|
|EKGYO
|3,64
|2.402.129.540
|% -3,19
|
|ISCTR
|6,96
|2.754.588.521
|% 2,50
|
|KRDMD
|11,64
|4.291.520.694
|% 6,50
|
|ALBRK
|2,00
|708.069.188
|% 1,52
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0883
|18,0979
|% 0,84
|
|Euro
|18,3382
|18,3884
|% 0,61
|
|Sterlin
|21,6872
|21,7960
|% 0,57
|
|Frank
|18,9294
|19,0434
|% 0,76
|
|Riyal
|4,8033
|4,8273
|% 0,76
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|4,21
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.029
|11,52
|
|Cumhuriyet
|6.853
|6.956
|4,00
|
|Tam
|6.885
|6.958
|42,00
|
|Yarım
|3.355
|3.402
|21,00
|
|Çeyrek
|1.682
|1.700
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,80
|19,83
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,57
|0,13
|
|B. Petrol
|95,32
|95,32
|1,67
|
Seans Raporu
16:37
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-
16:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 12 artarak (% 0.69 ) 2, 662
-
16:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KZBGY, COSMO, EKIZ, AZTEK, HKTM, GOLTS, OYLUM, SEYKM, TUKAS
-
16:52
OYLUM, TURSG, DENGE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:52
FLAP, SKTAS, MEPET değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:52XEUR
EURO serbest piyasada 18.41 liradan (ALIŞ) işlem