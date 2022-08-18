***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Fade Gıda Yatırım San.Tic.A.Ş.'nin %100 hissesine sahip olduğu Hade Fidecilik Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi' nin "BİTKİ BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMALARINA DAYALI YATIRIMI" içerisinde değerlendirilmek üzere, mevcut sermayesi 5.500.000 TL'den 15.000.000 TL' sına çıkartılmış olup arttırılan 9.500.000 TL sının 4.829.061,19 TL'sı şirket geçmiş yıl karlarından ve kalan, 31.12.2022 tarihine kadar ödenmesi taahhüt edilen 4.670.938,81 TL'sı ise Nakit olarak gerçekleştirilmiştir.Siz değerli yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056675BIST