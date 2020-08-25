***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.08.2020 18:12
***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Aytekin Gönlügür Muhasebe Müdürü 15.01.2019 0232 846 22 71 aytekingonlugur@fadefood.com - -
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A 5500000
B 60500000
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HACI ALİ DEMİR 31.10.2018 Genel Müdür Hade Fidecilik Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.?de Yönetim Kurulu Başkanı 7.8 A+B
FARUK DEMİR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 31.10.2018 İcrada Görevli Müdür Hade Fidecilik Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.?de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 32.98 A+B Bağımsız Üye Değil
HAKAN DEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 09.12.2019 İcrada Görevli Hade Fidecilik Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.?de Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi
HÜSEYİN KOCABIYIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 09.12.2019 İcrada Görevli Değil Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş.?de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi
SEMRA ALPASLAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 09.12.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Hayır Denetim Komitesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871159
BIST