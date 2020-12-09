***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.12.2020 11:39
***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 5500000 TRY 7,8 Yönetim kurulu üye sayısının yarısını seçme ve oy imtiyazı İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 65000000 TRY 92,2 Yoktur İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892265
BIST
11:591.347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 7,23
|Açılış
|: 1.342
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340
|
1.353
En Düşük
1.342
11:597,8276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0085
|Açılış
|: 7,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8300
|
7,8418
En Düşük
7,8069
11:599,4941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0248
|Açılış
|: 9,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4750
|
9,5191
En Düşük
9,4524
11:59469,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,74
|Açılış
|: 469,44
|
|Önceki Kapanış
|: 470,18
|
470,40
En Düşük
466,33
BIST En Aktif Hisseler11:59
|AKFGY
|4,73
|19.710.792
|% 10,00
|
|BOSSA
|14,34
|16.681.126
|% 9,97
|
|OSMEN
|24,50
|1.159.351
|% 9,96
|
|DOBUR
|27,20
|11.534.308
|% 9,94
|
|KRVGD
|13,16
|273.170.358
|% 9,94
|
|SNKRN
|7,02
|79.937
|% -9,88
|
|KERVN
|1,05
|582.765
|% -9,48
|
|IZMDC
|17,77
|17.959.105
|% -5,98
|
|KSTUR
|150,50
|26.639
|% -5,94
|
|BSOKE
|2,63
|227.813.899
|% -5,40
|
|EREGL
|13,54
|989.693.448
|% 0,67
|
|SISE
|7,12
|883.578.916
|% -0,14
|
|PETKM
|4,88
|879.864.454
|% -0,20
|
|SELEC
|18,92
|670.799.597
|% 4,19
|
|KRDMD
|5,18
|632.607.106
|% -0,96
|
|PETKM
|4,88
|879.864.454
|% -0,20
|
|EKGYO
|2,08
|279.486.008
|% 1,46
|
|SISE
|7,12
|883.578.916
|% -0,14
|
|KRDMD
|5,18
|632.607.106
|% -0,96
|
|ODAS
|3,62
|400.184.291
|% 1,97
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8237
|7,8276
|% 0,11
|
|Euro
|9,4889
|9,4941
|% 0,26
|
|Sterlin
|10,4813
|10,5338
|% 0,69
|
|Frank
|8,7840
|8,8369
|% 0,30
|
|Riyal
|2,0803
|2,0907
|% 0,12
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.864
|-7,38
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-1,22
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-13,00
|
|Tam
|3.091
|3.169
|-12,12
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-5,87
|
|Çeyrek
|749
|766
|-2,93
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,38
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|-0,04
|
|B. Petrol
|49,40
|49,40
|0,56
|
Seans Raporu
11:59
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12:11
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, TTKOM, KRDMD
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12:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 87 artarak (% 0.57 ) 1, 215
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12:11
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