***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 5500000 TRY 7,8 Yönetim kurulu üye sayısının yarısını seçme ve oy imtiyazı İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 65000000 TRY 92,2 Yoktur İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892265BIST