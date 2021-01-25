***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.01.2021 11:54
***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HACI ALİ DEMİR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 31.10.2018 İcrada Görevli Genel Müdür Hade Fidecilik Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.?de Yönetim Kurulu Başkanı Evet 7.8 A+B Bağımsız Üye Değil
FARUK DEMİR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 31.10.2018 İcrada Görevli Müdür Hade Fidecilik Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.?de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 32.98 A+B Bağımsız Üye Değil
HAKAN DEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 09.12.2019 İcrada Görevli Hade Fidecilik Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.?de Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi
HÜSEYİN KOCABIYIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 09.12.2019 İcrada Görevli Değil Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş.?de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi
SEMRA ALPASLAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 09.12.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Hayır Denetim Komitesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904112
BIST
14:141.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 4,21
|Açılış
|: 1.557
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.560
En Düşük
1.539
14:147,3817
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0286
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4242
En Düşük
7,3635
14:148,9779
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0449
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0100
|
9,0459
En Düşük
8,9708
14:14442,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,72
|Açılış
|: 442,55
|
|Önceki Kapanış
|: 441,83
|
443,84
En Düşük
438,20
BIST En Aktif Hisseler14:14
|MAALT
|231,10
|2.533.318
|% 10,00
|
|KAPLM
|48,40
|2.397.204
|% 10,00
|
|BASCM
|17,93
|973.568
|% 10,00
|
|KSTUR
|231,00
|860.804
|% 10,00
|
|ALKA
|19,60
|10.430.019
|% 9,99
|
|POLTK
|490,50
|10.200.544
|% -10,00
|
|TKURU
|286,20
|628.724
|% -10,00
|
|AGYO
|4,24
|162.083.068
|% -9,59
|
|EMNIS
|38,50
|1.524.480
|% -7,54
|
|OZRDN
|11,97
|9.081.998
|% -6,99
|
|PETKM
|5,27
|1.159.190.456
|% 2,93
|
|KOZAL
|118,60
|1.032.331.568
|% 3,67
|
|KARSN
|5,13
|860.801.405
|% 8,46
|
|GARAN
|9,64
|690.811.506
|% -1,23
|
|TSKB
|2,00
|619.410.594
|% -1,48
|
|TSKB
|2,00
|619.410.594
|% -1,48
|
|IHLGM
|1,55
|369.464.700
|% 4,73
|
|PETKM
|5,27
|1.159.190.456
|% 2,93
|
|EKGYO
|2,49
|506.370.281
|% 0,00
|
|KARSN
|5,13
|860.801.405
|% 8,46
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3777
|7,3817
|% -0,39
|
|Euro
|8,9733
|8,9779
|% -0,50
|
|Sterlin
|10,0843
|10,1348
|% -0,24
|
|Frank
|8,2966
|8,3466
|% -0,47
|
|Riyal
|1,9629
|1,9727
|% -0,33
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|7,66
|
|Altın Gr.
|443
|443
|0,87
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.977
|18,00
|
|Tam
|2.922
|2.996
|21,07
|
|Yarım
|1.413
|1.449
|10,19
|
|Çeyrek
|708
|725
|5,09
|
|Gümüş.Ons
|25,68
|25,72
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,04
|
|B. Petrol
|55,76
|55,76
|0,51
|
Seans Raporu
14:14
daha fazla
-
14:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 16 kaybederek (% -0.19 ) 1, 647
-
14:24
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TSKB, IHLGM, PETKM
-
14:24
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, TKURU, POLTK
-
14:24
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse PETKM, KOZAL, KARSN
-
14:24GOLTS
Yüzde 7.14 oranında artışla 51.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 119, 516 adet işlem