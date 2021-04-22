***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHACI ALİ DEMİR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 31.10.2018 İcrada Görevli Genel Müdür Hade Fidecilik Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.?de Yönetim Kurulu Başkanı Evet 7.8 A+B Bağımsız Üye DeğilFARUK DEMİR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Veki