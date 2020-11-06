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***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

06.11.2020 18:54
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***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/11/2020
Karar Sayısı
41
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
Karar Tarihi : 06.11.2020  Karar N 2020/41
  a-) 01.01.2020-30.09.2020 dönemine ilişkin olarak, Şirketimiz Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 05.11.2020 tarih ve 2020/41 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olan konsolide bilanço, gelir tablosu, özsermaye değişim tablosu, nakit akım tablosu ve finansal tablo dipnotları ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini,
      
   b-) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,       c-)  Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış söz konusu finansal tabloların Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886888


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Tam 3.542 3.633 87,49  
Yarım 1.712 1.757 42,32  
Çeyrek 859 879 21,16  
Gümüş.Ons 25,42 25,45 0,06  
Gümüş Gr. 6,95 6,96 0,08  
B. Petrol 40,09 40,09 -0,84  
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