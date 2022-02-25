***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
25.02.2022 18:11
***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/02/2022
Karar Sayısı
2022/01
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
a-) 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ilişkin olarak, Şirketimiz Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 25.02.2022 tarih ve 2022/01 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olan ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide bilanço, gelir tablosu, özsermaye değişim tablosu, nakit akım tablosu ve finansal tablo dipnotları ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini,
b-) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c-) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış söz konusu finansal tabloların Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004627
BIST